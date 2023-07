Família! Betty Faria faz rara aparição ao lado da neta em aeroporto

Atriz Betty Faria esbanja simpatia ao desembarcar em aeroporto com a neta, Valentina Daniel

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Betty Faria deu um show de simpatia durante uma rara aparição em público ao lado de sua neta, a modelo Valentina Daniel, nesta terça-feira, 04. As duas foram flagradas desembarcando no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, após participarem da gravação de um programa da Globo, o ‘Altas Horas’, em São Paulo.

Nos cliques, Betty, que está com 82 anos, esbanja elegância ao circular de jeans e camiseta, além de um casaco preto e óculos escuros. A atriz fez questão de acenar assim que notou a presença dos fotógrafos. Já Valentina, que é conhecida como ‘Titi’ nas redes sociais, aparece com um look descontraído e sorri para as câmeras, assim como a avó.

Betty Faria faz rara aparição ao lado da neta em aeroporto - Foto: Adão/AgNews

Pelas redes sociais, Betty entregou mais detalhes sobre sua passagem por São Paulo: “Delícia de programa com homenagem às avós. Aqui com minha neta Valentina e meu querido Sergio Groisman”, a atriz escreveu na legenda da publicação em seu perfil oficial do Instagram.

Vale lembrar que Betty teve dois filhos, a atriz Alexandra Marzo, fruto do relacionamento com o ator Cláudio Marzo, e o empresário João de Faria Daniel, do casamento com o diretor de TV João Daniel. Além de Valentina, a artista tem três outros netos, inclusive Giulia Butler, que segue carreira artística como a avó.

