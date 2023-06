Aos 82 anos, Betty Faria é flagrada de maiô tomando chuveirada na praia

Betty Faria é flagrada em cliques raríssimos usando um maiô sem alças; boa forma impressionou

Poderosa e muito admirada aos 82 anos, a atriz Betty Faria foi flagrada em cliques raríssimos nesta quarta-feira, 7. É que ela foi à praia com um maiô sem alças e desfilou sua beleza pelas areias do Rio de Janeiro.

A atriz caminhou e depois tomou uma chuveirada antes de ir para casa. Ela usava uma peça comportada que deixou suas curvas em evidência. Ao ser clicada, ela não se incomodou e seguiu sua rotina.

Atualmente, Betty Faria está afastada das novelas. Antes da pandemia, a atriz fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder. Antes, esteve em Os Experientes e A Dona do Pedaço, produções exibidas na Globo em 2019.

Recentemente, ela também surpreendeu ao publicar um clique raríssimo ao lado do filho, João de Faria Daniel, fruto de seu relacionamento com o diretor Daniel Filho. Vale lembrar que os dois foram casados entre 1973 e 1977. A atriz também é mãe de Alexandra Marzo, fruto do relacionamento com o ator Claudio Marzo.

Veja:

Betty Faria recebe elogios ao surgir de maiô

Há pouco tempo, a atriz Betty Faria (81) postou uma foto em que aparece de maiô branco: "Cheia de esperança", escreveu ela na legenda. A famosa deixou claro que está com tudo em cima. Tomando um banho de mar, a veterana arrasou ao exibir as curvas em meio às ondas do mar. O clique foi elogiado pelos amigos e seguidores dela. "Te amo!", declarou o ator Ary Fontoura (89). "Viva 2023. Viva você!", escreveu a atriz Mayara Magri (60).

"Apenas maravilhosa!", elogiou uma fã. "Parece a Tieta chegando no Agreste", disse outra internauta, referindo-se à protagonista vivida por Betty na novela homônima exibida em 1989 na Globo. Outra seguidora, bem menos próxima, escreveu: "Mulher abençoada! Sempre foi maravilhosa! Feliz ano novo, sua linda!". Uma quarta soltou: "Sempre rainha".