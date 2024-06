Fábio Porchat revela detalhes de seu encontro com o Papa Francisco

Fábio Porchat conversou com Ana Maria nesta segunda-feira, 17, e e surpreende ao dar entrevista de sunga direto da Itália

Na manhã desta segunda-feira, 17, Fábio Porchat falou com Ana Maria Braga diretamente de Taormina, na Sicília, Itália, aonde está curtindo umas férias. Além de contar detalhes sobre seu encontro com o Papa Francisco na semana passada, em um evento com comediantes de vários países do mundo, o comediante surpreendeu ao revelar para a apresentadora o modelito inusitado que ele escolheu para a entrevista.

O apresentador surpreendeu a apresentadora ao mostrar que estava dando a entrevista de sunga! Em seu penúltimo dia de viagem, Fábio já estava pronto para curtir o restante do dia no verão europeu e não perdeu a deixa de revelar isso quando Ana Maria brincou que, quando acabasse a entrevista, ele poderia aproveitar a piscina.

Foto: Reprodução / Globo

Sobre o encontro com o líder mundial da Igreja Católica, que aconteceu na sexta-feira, 14, com nomes da comédia de várias países, como Whoopi Goldberg e Florinda Meza (a Dona Florinda, de Chaves) e outros brasileiros como Cacau Protásio, Porchat brincou, como de costume, mas também falou sério e revelou a piada que o Papa fez com ele:

"Vem cá, e cachaça é água?", disse ter ouvido do religioso. Porchat elogiou a iniciativa e a mensagem passada com o encontro.

"O discurso dele (Papa) foi muito bonito dizendo que quando um comediante consegue fazer uma pessoa sorrir, sem humilhar, sem degradar a pessoa, Deus também sorri. Tem um caminho de trazer a comédia junto. Quando você tem a comédia trazendo todo mundo pra rir junto, é muito importante, é um recado muito importante. Ele é um chefe de estado. Ele ta ali dizendo que é possível fazer piada, inclusive com Deus. É demais estar ali com aqueles comediantes todos. Tinha muita gente boa, de muitos países diferentes", contou.

"Quando me vejo ali, eu percebo 'alguma coisa de certo eu fiz pra chegar até aqui'. Vi a emoção da minha família, da minha avó, da minha mãe", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Cacau Protásio renova votos de casamento em encontro com Papa Francisco

Cacau Protásio usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para dividir com os seguidores um momento bastante especial de sua vida. Ela, que está no Vaticano junto com outros comediantes globais, conheceu o Papa Francisco pessoalmente.

Em seu Instagram oficial, a artista contou que renovou os votos de casamento com o marido, o fotógrafo Janderson Pires, e pediu para o líder da Igreja Católica abençoar as novas alianças.