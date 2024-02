Fabiana Justus se emociona com recado de Diogo Nogueira

Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus se emociona ao receber um vídeo do cantor Diogo Nogueira, o namorado de Paolla Oliveira

Internada para tratar uma leucemia, a influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, compartilhou mais um momento emocionante de sua batalha na rede social. Nesta quarta-feira, 31, ela postou um vídeo que recebeu do cantor Diogo Nogueira.

Ao saber que sua música inspira a irmã de Rafaella Justus, o namorado de Paolla Oliveira então gravou uma mensagem especial para ela e cantou a canção que a inspira. "Assisti seu vídeo e fiquei super emocionado. O trabalho que a gente faz, não só eu, Diogo Nogueira, mas todos os artistas que tenham sensibilidade, amor pela música, amor pela vida, amor pelas pessoas, a gente procura sempre trazer mensagens positivas de força, de luz pra que as pessoas que tenham enfermidades, elas consigam ter força pra superar essas enfermidades", começou dizendo.

"Eu vi que você é uma pessoa muito forte e que tem essa vontade de vencer o que você tá passando e eu tenho certeza que Deus e todos os Orixás vão te abençoar pra que você vença essa batalha!", finalizou antes de cantar para ela.

Muito emocionada com a homenagem, Fabiana Justus, que foi diagnosticada com leucemia e está fazendo quimioterapia, repostou os vídeos e escreveu: "Meu deus! Emocionada demais! Obrigada, Diogo! Você é maravilhoso e sua música está me dando muita força!".

Leia também:O que é LMA? Entenda doença de Fabiana Justus e saiba as fases do tratamento

Fabiana Justus revela seu diagnóstico

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Fabiana Justus apareceu em seu quarto do hospital para contar sobre o seu diagnóstico. "Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, a influenciadora tentou tranquilizar seus seguidores durante o desabafo.

Fabiana ainda revelou detalhes de como recebeu seu diagnóstico: “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais". Apesar do susto, a empresária já deu início ao tratamento: “Internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia”, relatou.

“Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”, disse Fabiana, que se sentiu aliviada por receber o diagnóstico antes da doença ter chances de chegar a um estado avançado.

“Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, Fabiana desabafou, mas se mostrou confiante: "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar”, disse.

A empresária ainda contou que precisa ficar afastada dos herdeiros, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que tem apenas cinco meses de vida, frutos do casamento com o empresário Bruno D'ancona: “O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar”, lamentou.