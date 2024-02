Fabiana Justus manda recado para Jennifer Aniston após ser notada pela atriz

'Tem me dado força' declarou Fabiana Justus em seus stories ao contar sobre o momento; a influencer está internada para tratamento contra o câncer

Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus foi notada por Jennifer Aniston e mandou uma mensagem para a atriz nesta terça-feira, 20. Isso porque a estrela de Hollywood deixou uma curtida no vídeo da Fabi reencontrando seu filho bebê, Luigi, no hospital, que foi postado no perfil Good News Movement do Instagram.

"Eu postei isso outro dia aqui! O quanto o seriado Friends SEMPRE me anima em diversos momentos difíceis da minha vida. Essa última semana foi mais desafiadora de sensações... e eu assisti bastante para me distrair dos sintomas etc. A Jennifer sempre foi a minha preferida e aquela celebridade que eu iria SURTAR quando encontrasse", começou a dizer Fabiana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Good News Movement (@goodnews_movement)

Em seguida, a filha do Roberto Justus posta um print da curtida de Jennifer e comemora: "Ela curtiu! Ou seja, me notou!!! Pode parecer nada demais para alguns, mas pra mim significou MUITO! Como quem não arrisca não petisca, fui lá comentar no último post dela. Vai que ela lê, né?!"

"Eu estou há 29 dias internada no hospital e uma coisa que tem me distraído muito e entretido é assistir Friends. Então você tem me dado força sem nem saber! Hoje, acordei com essa notícia e foi um momento muito feliz. Te admiro desde os anos 90! Obrigada! Espero que leia essa mensagem", escreveu a influencer, que também é mãe das gêmeas, Sienna e Chiara, no comentário da publicação.

Fabiana Justus também reencontrou as gêmeas

Vale lembrar também que Fabi celebrou o aniversário de suas filhas gêmeas de forma única. Mesmo internada para o tratamento do câncer, a influenciadora usou suas redes sociais para compartilhar um momento especial com as filhas. Ela dividiu um registro da primeira vez em que mostrou o cabelo raspado para Sienna e Chiara, que completaram cinco anos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária dividiu um vídeo do momento exato em que revela a mudança para as pequenas. No registro, seu marido, Bruno D’Ancona, aparece ao lado das meninas enquanto faz uma chamada de vídeo com a esposa, que tira o lenço pela primeira vez e revela seu visual diferente.