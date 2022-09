Ex-namorados de Viih Tube reagem com anúncio da gravidez da influenciadora

Bruno Magri e Luis Mariz parabenizaram a ex-namorada Viih Tube e Eliezer pela primeira gravidez

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 15h02

A gravidez de Viih Tube (22) deu o que falar nas redes sociais, que até mesmo os ex-namorados da influenciadora fizeram questão de comentar o anúncio. A ex-BBB está grávida pela primeira vez, do relacionamento com Eliezer (31).

Bruno Magri, que namorou Viih por três anos e terminou o relacionamento em outubro de 2021, comentou a publicação. "Parabéns, que Deus abençoe essa nova fase de vocês", escreveu ele.

Já Luiz Mariz, com quem ela relacionou por mais de 2 anos e meio e se separou em 2017, se animou com a novidade. "Aaaaah, um baby chegando. Parabéns aos dois", disse. "Que venha com muita saúde", completou.

Mais cedo, Eliezer escreveu uma mensagem nas redes sociais para celebrar a notícia de que será papai pela primeira vez! A namorada dele, a influenciadora digital Viih Tube, está grávida e eles estão radiantes com a notícia de que a família vai aumentar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!