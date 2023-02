Ex-namorada de Neymar, Carol Dantas encanta os fãs ao mostrar novos registros dos herdeiros: “Lindo como o pai!”

Carol Dantas, publicou em suas redes sociais, uma série de fotos de Davi Lucca na companhia do irmão mais novo

Tão lindos! Na última terça-feira, 07, a influenciadora digital Carol Dantas (29) derreteu completamente a web ao compartilhar em suas redes sociais novos registros com os filhos, Davi Lucca (11), fruto de seu antigo relacionamento com Neymar (31), e o pequeno Valentin, de sua atual relação com Vinícius Martinez.

Passando alguns dias de férias na França, onde eles possuem uma casa, Carol dividiu com os fãs nas redes sociais, um carrossel de fotos dos herdeiros se divertindo na neve junto com o mascote da família.

"Aprendo tanto com esses dois, que falta meu marido lindo para completar a foto dos 'meus meninos* Sou muito feliz vivendo e compartilhando a vida com eles, amo muito", legendou a postagem.

Em poucos minutos, os fãs lotaram os meninos de elogios. “Ai meus amores”, “Lindos que amo”, "Família amada!”, “Davi lindo como o pai”, “Carol sua família é linda !!”, disseram alguns nos comentários.

Ainda nesta semana, Carol Dantas deu um show de maturidade ao escrever uma homenagem prá lá de especial para o ex-namorado, Neymar Jr.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAROL DANTAS:

Educação financeira

Recentemente, Carol Dantas mostrou para os internautas que o Davi Lucca, futo de seu antigo relacionamento com Neymar Jr está recebendo educação financeira desde a infância em sua família.

Em suas redes sociais, a mamãe coruja revelou que o filho está juntando dinheiro para comprar um presente que quer muito.

Mesmo com o pai milionário, o menino fez uma vaquinha entre os familiares e amigos para conseguir juntar o dinheiro para comprar uma impressora 3D.