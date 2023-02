Ex-namorada de Neymar, Carol Dantas se declara para o craque: “Te queremos bem!”

Carol Dantas, que é mãe de Davi Lucca, usou as redes sociais para homenagear Neymar em seu aniversário

Família! A influenciadora Carol Dantas (29) impressionou os seguidores com a sua maturidade nesta segunda-feira, 06, ao escrever uma homenagem prá lá de especial para o ex-namorado, Neymar Jr, que completou mais um ano de vida no último domingo, 05.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe de Davi Lucca (11) e Valentin (03) aproveitou o dia de comemoração para compartilhar uma sequência de registros com o pai de seu primogênito.

"Postando só agora, pois estávamos VIVENDO e comemorando mais um ano de vida dele Neymar, você sabe o quanto te queremos bem, o quanto nossa família quer te ver feliz e Te ama. Feliz 31 ano", escreveu Carol na legenda da postagem.

Admirados com a amizade do ex-casal, internautas e amigos celebraram a data especial com diversas palavras de carinho.

"Que massa!! Tão importante para o Davi essa relação, esses momentos!", comentou Romana Novais. "Felizzz Niver! Tudo de mais lindo na sua vida! Muitas bençãos!!", desejou Ticiane Pinheiro. “O mundo precisa de ex assim como esses dois, que tem um relacionamento tão bacana, onde cada um torce pela felicidade do outro, isso é muito bonito, o amor é assim e deseja o bem sempre”, destacou uma terceira.

Neymar não ficou de fora e agradeceu o carinho que recebeu de Carol: “TE AMO!”, disse ele.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAROL DANTAS:

Assumidos!

Finalmente! Após alguns meses de especulações, Bruna Biancardi decidiu assumir em suas redes sociais que reatou o romance com Neymar Jr.

Para celebrar o aniversário do jogador, a modelo fez um post especial em sua conta no Instagram.

"Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo", disse ela.