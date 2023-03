Ex-Globo Nyvi Estephan rebate acusações de namoro por interesse com Felipe Castanhari

Influenciadora e gamer Nyvi Estephan e youtuber Felipe Castanhari estão juntos desde 2020

Nesta quarta-feira, 1, a influenciadora de games e ex-Globo Nyvi Estephan (31) usou suas redes sociais para rebater algumas acusações que estava sofrendo. A gamer recebe alguns comentários falando que ela está namorando o youtuber Felipe Castanhari (33) apenas por interesses financeiros. O casal está junto oficialmente desde junho de 2020.

“Eu aguento calada para c*ralho, mas tem horas que sobe o sangue… se querem cuidar da minha vida, saibam melhor dela antes ou vai se f*der e para de encher a p*rra do meu saco com suas frustações pessoais”, escreveu a influenciadora de jogos, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Twitter, acompanhada de dois textos feitos nos comentários do Instagram.

Uma das imagens dizia: “Sério que eu não aguento esses comentários fúteis me desrespeitando em cada post que eu faço com meu namorado. Vai tomar no c* de vocês se vocês são mal amados e ficam querendo achar motivo para qualquer coisa na minha relação só porque vocês são os frustrados que não tem quem amem vocês. É mais fácil achar que vocês não conseguem uma namorada só porque são pobres e não porque são uns IMBECIS que acham que toda mulher tem preço. Nossas férias no CARIBE, por exemplo, pagamos juntos, 50/50, bem como nossa casa, nossas despesas… vão se f*der antes que eu me esqueça e saiam daqui, o unfollow é grátis.”

“Eu tenho que ficar pedindo para meu social media olhar todos os comentários antes de mim porque saúde mental não dá em árvore… que ridículo isso, eu trabalho há 15 anos, nunca precisei de ninguém para pagar nada para mim, nem mesmo minha mãe, que desde a minha adolescência ajudo ela na casa dela e também não tenho mais pai. Eu pago cada grão de feijão que eu como e eu nunca precisei de homem para isso, apesar das opiniões nojentas de vocês (pelo contrário, ajudei MUITO o meu ex financeiramente e psicologicamente). Trabalho com internet há mais de 10 anos, com muito esforço e dedicação e recebi suporte da mesma forma que sempre dei muito suporte também aos meus cônjuges (se não for assim nem faz sentido dividir a vida), e suporto financeiramente a minha família inteira, para ter que ficar ouvindo gente nojenta botar um preço nas minhas relações. VÃO TOMAR NO C*”, dizia a outra foto com texto.

Eu aguento calada pra caralho, mas tem hora q sobe o sangue.. se querem cuidar da minha vida, saibam melhor dela antes ou vsf e para de encher a porra do meu saco com suas frustrações pessoais!!! pic.twitter.com/Uiwp7r9Ixu — Nyvi Estephan 🎥🎮🎤 (@NyviEstephan) March 1, 2023

Em uma postagem recente, Nyvi se declarou para Castanhari, celebrando a primeira viagem juntos do casal. Nas fotos, os dois pombinhos aparecem bem românticos no Caribe. “Só nós dois num paraíso”, dizia uma parte da declaração da gamer.