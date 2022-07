Ex de Deborah Secco, Marcelo Falcão rebate fala da atriz sobre traição

Cantor Marcelo Falcão fica incomodado após a atriz Deborah Secco revelar que o traiu quando viveram romance, entre 2004 e 2006

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022

O cantor Marcelo Falcão (49), vocalista do grupo O Rappa, se manifestou após a atriz e sua ex-namorada, Deborah Secco (42), fazer algumas revelações sobre seu passado nos relacionamentos.

Recentemente, a artista contou que foi traída por todos os homens que se relacionou, mas que também traiu os antigos parceiros. Os dois viveram um relacionamento por dois anos, entre os anos 2004 e 2006, e a famosa chegou a fazer uma tatuagem em seu pé em homenagem ao compositor.

Em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, Falcão comentou: “Aí foi ela que falou. Sinto por ela, porque acho que se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa… Mas hoje eu jamais na minha vida falaria de alguém”.

“Respeito máximo por ela e por qualquer outra que tenha passado na minha vida. Se eu não tivesse passado por ela [Deborah] eu talvez não tivesse conhecido minha [atual] mulher”, disse ainda.

Em vídeo antigo do canal de Thaís Fersoza no YouTube, Deborah explicou que as traições aconteciam para tentar se livrar das relações que vivia. "Não era uma pessoa correta, eu não era sincera. Tentava ser uma pessoa melhor. Mas com o Hugo eu contei tudo o que eu fiz. Naquele momento vi o quanto era bom você ser você e abraçar seus defeitos".

Atualmente, Marcelo é casado com a empresária Érica Bauchiglione, com quem tem um filho, Tom (4). Já Deborah, está com o ator Hugo Moura (32), e os dois têm uma filha, Maria Flor (6).

