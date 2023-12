Ex-Carinha de Anjo, Lorena Queiroz estreia com irmão no cinema: "Um orgulho para mim"

Em entrevista à CARAS Brasil, Lorena Queiroz falou sobre novo projeto para os cinemas, o qual atua com irmão mais novo

Conhecida por protagonizar a novela Carinha de Anjo, Lorena Queiroz (12) acaba de estrear nos cinemas com a comédia Stand Up. O projeto tem marca não apenas o retorno da jovem atriz às telonas, mas também a estreia de seu irmão, Enrico Queiroz. Em entrevista à CARAS Brasil, a pequena estrela comentou sobre a novidade.

"Para mim é muito gostoso e emocionante voltar a atuar no cinema. Dessa vez, tenho a chance não só de ver o meu próprio trabalho, mas também a estreia do meu irmão, que gravou junto comigo! É uma sensação muito boa e muito gratificante", disse.

Sobre a experiência de atuar ao lado de seu irmão, ela conta que foi um verdadeiro orgulho vendo ele trilhar os mesmos passos. "Poder atuar com meu irmão e interpretarmos aquilo que somos na vida real facilitou tudo. Fico muito orgulhosa pelo Enrico, este é o primeiro longa dele", afirma.

Lorena contou que estar com Enrico no mesmo trabalho fez ela se lebrar do início de sua carreira, quando ela recebia apoio dos pais na hora de gravar suas falas. "Quando eu fiz meus primeiros trabalhos, lembro que minha mãe me ajudava com os textos... Com o Enrico, eu pude ensinar muitas coisas, o ajudei a ensaiar, ensinei as entonações.. Foi muito bacana todo o processo. Poder assisti-lo e vê-lo arrasar é um orgulho para mim".

Na trama, dirigida por Miguel Rodrigues, Lorena e Enrico interpretam os irmãos Daniela e Caio, filhos do casal vivido por Fábio Rabin e Carol Castro. A atriz mirim revelou que ficou um pouco tensa por estar ao lado de grandes estrelas nacionais. "Eu fiquei bem nervosa e ansiosa para conhecer eles. Eu não sabia nem como reagir e falar com eles, mas foi muito incrível, eles me deram várias dicas e me ensinaram muitas coisas novas", revela.

Apesar de ainda estar trabalhando na divulgação de Stand Up, Lorena também já está com um novo projeto na rua. Ela acabou de estrear na série A História Delas, do Star+. "Fiz uma participação e estou bastante ansiosa para conferir o resultado", disse ela, que em 2024 vai trazer novidades musicais para os fãs.