Ex-BBBs se unem para fala sobre amor entre torcidas após morte de jovem

Ricardo Camargo, Rodrigo Mussi e Gustavo Marsengo lamentam morte de torcedora palmeirense

Nesta segunda-feira, 10, o mundo do futebol brasileiro foi tomado pela triste notícia do falecimento de Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras de 23 anos de idade, que morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro na partida do clube de seu coração contra o Flamengo, lançada por um torcedor flamenguista. Em suas redes sociais, os ex-BBBs Rodrigo Mussi, Ricardo Alface e Gustavo Marsengo se uniram para mostrar que pode e deve haver paz e amor entre as torcidas.

“Sentado nesse momento no bar entre amigos para dar um recado: Nada do que fizermos irá trazer de volta a vida da Gabriela, e nem de todas as pessoas que já foram vítimas desses crimes motivados pelo Futebol”, começou Rodrigo Mussi, em uma publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“De fato, esse esporte é o maior espetáculo da terra, tanto para o bem, quanto para o mal. É difícil acreditar que pessoas tiram a vida, uma das outras, por causa de um esporte. Porém, só cabe aos envolvidos, principalmente, os TORCEDORES!!! fazerem o seu papel, para que esse universo seja aquilo que mais desejamos e merecemos. Um lugar de convivência pacífica, entre TODAS as torcidas. Rivais ou aliados, somos todos seres humanos e devemos permanecer assim”, completou o ex-BBB.

Na foto, os ex-participantes do Big Brother Brasil aparecem unidos enquanto usam camisas de seus times do coração. Alface usa a camisa do Corinthians, Mussi usa a do São Paulo e Marsengo usa a do Palmeiras. Os comentários foram inundados de internautas parabenizando a intenção dos ex-brothers.

“É isso!”, “Linda mensagem”, “Disse tudo”, “Orgulho”, “Muito orgulhosa de vocês, parabéns por mostrar que pode torcer sem rivalidade”, “A rivalidade só deve existir dentro de campo de forma leal e pacífica”, são algumas das mensagens enviadas aos amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Mussi 🥷 (@rodrigo.mussi)

Tiago Leifert volta atrás após espalhar notícia falsa sobre torcedora morta: "Desculpa"

Quem também ficou em evidência sobre a morte da jovem torcedora, mas de forma completamente negativa, foi o jornalista Tiago Leifert, que acabou espalhando notícias falsas sobre Gabriela e a forma como ela morreu. Em uma live, ele deu uma declaração que não é verdadeira. “Começou o confronto, voou vidro, estilhaços de vidro, e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, estava do lado de fora junto de torcedores. (…) Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam”, afirmou ele ao 3 na Área, programa exibido em plataformas de vídeo. Só que a apuração da Polícia Militar de São Paulo descartou qualquer relação da torcedora com a confusão. Ela foi vítima. Após a grande repercussão da fala do jornalista, ele reapareceu para pedir desculpas.