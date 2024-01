Ex-BBB Maria Melilo se pronuncia após rumores sobre sua vida pessoal

Ex-BBB Maria Melilo escreve mensagem para se pronunciar após registrar queixa contra o namorado

A ex-BBB Maria Melilo se pronunciou por meio de um recado nas redes sociais após ser alvo de rumores de que teria prestado queixa contra o namorado. A jovem declarou que está bem e pediu respeito neste momento de sua vida.

“Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, disse ela.

De acordo com o colunista Leo Dias, a ex-BBB pediu uma medida protetiva de urgência contra o namorado após abrir um boletim de ocorrência. O namorado dela também esteve na delegacia e negou os rumores.

Maria Melilo falou sobre fim de namoro anterior

Há algum tempo, a ex-BBB Maria Melilo participou do programa SuperPop, da RedeTV!, e falou sobre o fim do namoro com o empresário de 75 anos Arnaldo Pereira Filho. "Nos últimos tempo o relacionamento já estava meio frio. Cheguei a amá-lo e agora passou. Acabou o amor e eu decidi terminar", disse.



Ela ainda negou que o término tenha relação com a quarentena, já que Arnaldo mora em Manaus e a gata em São Paulo. "Terminei por telefone e eu estou bem, superei bem. É vida que passa, né? Estou me cuidando".

Sobre a diferença de idade entre os dois, ela ainda relembrou: "Na época, quando começamos o namoro, eu fui muito criticada. As pessoas tem muito preconceito, mas isso nunca foi um empecilho no nosso relacionamento", garantiu.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Maria se relacionada com homens mais velhos. Antes dele, ela namorou o ex-deputado Jarbas Vasconcelos, de 76 anos.