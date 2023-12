Ex-bbb Larissa dá dica para participantes do BBB 24 e faz balanço: "Ano da minha vida"

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Larissa deu dicas para os futuros participantes do BBB 24 e avaliou mudanças em sua vida

A influenciadora Larissa Santos (25), ex-participante do BBB 23, tem motivos de sobra para celebrar seu ano. Depois de participar do reality da TV Globo, a vida da educadora física passou por uma verdadeira mudança. Durante Tiktok Awards 2023, a gata deu entrevista à CARAS Brasil e refletiu sobre tudo o que conquistou neste ano.

"Eu sempre falo e, inclusive, postei nas minhas redes sociais que 2023 foi o ano da minha vida. Acho que para bater ele vai ser difícil, mas Tô confiante que 2024 vai impressionar", afirmou Larissa ao jornalista Daniel Palomares.

Um dos destaques do BBB 23, o qual quase chegou a grande final do programa, Larissa deu dicas para os futuros brothers que chegarão à competição global. Segundo ela, ter naturalidade e seguir a intuição são grandes trunfos. "Primeiro, seja você e siga sua intuição. Vai firme, que com certeza vai ser a mudança da vida de vocês também", frisou.

Aproveitando que estava no evento do Tiktok, ela ainda defendeu que a rede social deve ser mais valorizada por seu conteúdo. "TikTok não é só dancinha, tem receita também. Aprendi muito com o TikTok. Tem coisa sobre psicologia, inúmeras coisas. Todo dia eu aprendo alguma coisa", destacou.

Neste ano o Tiktok Awards foi transmitido pela TNT e contou com um grande número de celebridades em seu elenco como Ana Maria Braga, Xuxa, Ivete Sangalo, Eliana e Giovanna Antonelli. Outros artistas que estiveram por lá foram: Ivete Sangalo, Iza, Léo Santana, Ludmilla, Luísa Sonza.

IVETE SANGALO BRINCOU COM GRUPO DAS LOIRAS

Xuxa Meneghel (60) recebeu uma grande homenagem na noite desta terça-feira, 12, durante a 3ª edição do prêmio TikTok Awards. A eterna Rainha dos Baixinhos subiu ao palco com Eliana (51) e Ivete Sangalo (51), que fez um pedido inusitado para as duas loiras da TV brasileira.

"Essa é uma homenagem mais do que justa, a legendária do TikTok!", começou Ivete Sangalo ao convidar Xuxa para subir ao palco . "A gente tem que tentar colocar ela no grupo", engatou Eliana falando sobre a cantora baiana, em referência ao famoso grupo que as duas loiras têm com Angélica (50).

"Tentar? A gente tem que tentar", respondeu a apresentadora da Globo. Eliana explicou que o grupo seria apenas para as loiras. "É o grupo das loiras", disse. Ivete então completou: "Esse grupo delas é um grupo só de maiores sacanagens. Elas vão aprender coisas novíssimas [comigo]."