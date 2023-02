Ex-BBB Jessilane ganha declaração da namorada: ''Mulher admirável e maravilhosa''

Produtora Sté Frick também se derrete por Jessilane Alves após assumir o relacionamento com a ex-BBB e professora de Biologia

A ex-BBB Jessilane Alves (27) recebeu uma declaração de amor da namorada após assumirem o romance na quarta-feira, 22.

A professora de biologia, que participou do Big Brother Brasil 22, compartilhou uma publicação em seu perfil no Instagram anunciando que não está mais solteira e celebrando o encontro com a produtora Sté Frick.

"Depois do turbilhão de emoções que foi passar pelo BBB comecei a achar que seria ainda mais difícil. Foi aí que te encontrei… Um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar. Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci!", se derreteu a ex-BBB.

"Eu faço um furacão acontecer em menos de um minutos e você com um simples toque, olhar me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo!!! Mooor. Obrigada Deus; Finalmente posso dizer: NÃO ESTOU SOLTEIRA", declarou Jessi ao finalizar.

Nos comentários, Sté também deixou uma mensagem carinhosa para a amada: "Eu sou muito feliz com você e amo tudo aquilo que a gente constrói juntas. Você é uma mulher admirável e maravilhosa. Sou muito grata pelo nosso encontro. Te amo."

Confira o post de Jessilane assumindo o namoro:

Jessilane Alves conta que engordou após o BBB

A ex-BBB e professora Jessilane Alves surpreendeu os fãs ao contar que engordou após participar do reality show Big Brother Brasil, da Globo. “Ganhei uns dez quilos, brincando. E por tudo o que aconteceu, o pós-BBB foi muito complicado, entender tudo o que estava acontecendo, no começo teve muito hate, não sabia lidar com eles, ficava muito ansiosa, tinha muitas crises”, disse ela.

E completou: “E aí acabei descontando na comida. Com essa nova rotina eu não conseguia manter uma disciplina, acabei engordando bastante. Mas agora estou focadíssima e eu não paro até quando eu perder. Eu senti muito, principalmente pelas minhas roupas."

