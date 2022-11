Ex-BBB Gustavo Marsengo fala sobre participação no reality e se compara com Felipe Prior

“O Prior sou eu adolescente”, diz Gustavo Marsengo sobre participação no Big Brother Brasil e estratégias de jogo

CARAS digital Publicado em 08/11/2022, às 15h00

O ex-BBB e advogado Gustavo Marsengo (32) ficou de frente com o humorista Maurício Meirelles (38), durante o programa 'Foi Mau', que será exibido pela RedeTV!, nesta terça-feira, dia 08, e falou alguns detalhes e estratégias que usou durante a sua participação no Big Brother Brasil 22.

Além disso Gustavo, que ainda mantém um relacionamento com a colega de confinamento Laís Caldas, também comparou a sua trajetória no reality com a de Felipe Prior, que fez parte do elenco do BBB20: "O Prior sou eu adolescente. Quando eu o encontrei aqui fora, eu falei isso para ele: 'Cara, eu sou parecido com você, com um pouquinho mais de juízo, um pouquinho mais de maturidade", revelou o advogado, que foi considerado um excelente jogador pelo público.

Gustavo também apontou que a sua entrada na casa aconteceu graças à participante Larissa Tomásia, que também entrou através da dinâmica da Casa de Vidro: “A votação era para entrar os dois ou para não entrar nenhum e a gente venceu com 52%. Tenho certeza que 52% de ‘sim’ era para ela e 48% de ‘não’ para mim”, explicou. “Acharam que eu ia ser um cara totalmente escroto lá dentro. Eu acho que encarei muito bem esse jogo. Fui um cara que não tinha incômodo em gerar discórdia com outra pessoa”, completou Gustavo.

Gustavo Marsengo compara sua trajetória no BBB com a de Prior - Foto:Divulgação/RedeTV!

Gustavo Marsengo e Laís Caldas: um dos casais que sobreviveram ao BBB

O casal, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, formado dentro da casa do BBB 22, segue firme e forte após o fim do confinamento. Eles aproveitaram a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, e em clima de romance falaram sobre essa experiência inusitada e sobre o relacionamento.

“Quando o vi na Casa de Vidro, já me senti atraída”, revela a médica. “Assim que saí, falamos sobre isso e decidimos ir com calma. Precisávamos de um tempo só nosso para saber se era isso mesmo que a gente queria”, diz o empresário.