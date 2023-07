Estrela de Hollywood, Kaya Scodelario é escalada no elenco da série Senna

A atriz é filha de uma brasileira natural de Itu e estrelou em grande produções como Maze Runner e Skins

Kaya Scodelario, estrela da saga Maze Runner, foi escalada pela Netflix, para fazer parte do elenco da série documental Senna, que retrata a vida do piloto brasileiro, morto durante uma corrida após um grave acidente, no ano de 1994.

Atriz britânico-brasileira é conhecida por suas participações em Skins (2007), Maze Runner (2014) e Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017). O papel de Kaya na série, que está sendo filmada no Brasil e na Argentina, não foi revelado, mas a atriz afirmou em comunicado à imprensa que está feliz por honrar a sua herança brasileira e trabalhar em sua primeira produção nacional.

“É uma honra estar envolvida em um projeto que conta a história de Ayrton [Senna], um verdadeiro herói nacional, que significa tanto para as pessoas no Brasil e ao redor do mundo. É uma responsabilidade imensa e eu estou muito empolgada para embarcar nessa jornada”.

A série é protagonizada por Gabriel Leone, no papel do piloto Ayrton Senna.

O que muitos brasileiros não imaginam é que, tem ascendência brasileira. A atriz nasceu na Inglaterra, mas sua mãe, Katia Scodelario, é uma brasileira da cidade de Itu, no Interior de São Paulo e se mudou para Londres, conhecendo o pai da atriz.

Em casa, após a separação dos seus pais, Kaya só conversa com a mãe em português, o que a deixou fluente no idioma usado no Brasil.

Quem é Gabriel Leone? Ator escolhido para viver Ayrton Senna estará em Hollywood

Apesar de ser o primeiro papel de Gabriel Leone em um longa de Hollywood, o ator já protagonizou inúmeras produções em terras brasileiras. O astro iniciou a carreira no teatro para, depois, migrar para o audiovisual, estreando em Malhação, em 2013. Ele participou de novelas como Verdades Secretas, Velho Chico e Um Lugar ao Sol, mas também marcou presença no cinema, com o filme Eduardo e Mônica, e no streaming, com Dom.

Gabriel Leone completa uma década na televisão este ano e já garante os fãs com o anúncio de um novo projeto. Ele irá viver Ayrton Senna em uma nova minissérie da Netflix sobre a vida do piloto brasileiro e ícone do esporte. Protagonizando a produção, o ator repete a dose de estrela de séries do streaming, depois de atuar em Dom, e encarna outro piloto automobilístico após participar de Ferrari.