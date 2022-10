Estátua de cera de Kanye West teria sido removida do museu Madame Tussauds, em Londres

Rapper Kanye West vem enfrentando fortes represálias após falas e atitudes polêmicas

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 16h15

Nesta quarta-feira, 26, o jornal britânico The Guardian noticiou que o Museu de Cera Madame Tussauds, famoso ponto turístico de Londres, na Inglaterra, teria removido a estátua dedicatória do rapper norte-americano Kanye West (45). De acordo com o tablóide, a figura do músico foi levada para uma sala de arquivos do museu.

“A figura de Ye foi retirada do andar da atração para o nosso arquivo. Cada perfil ganha seu lugar no Madame Tussauds London e ouvimos nossos convidados e o público sobre quem eles esperam ver na atração”, disse um porta-voz do famoso museu. A estátua estava em exposição desde 2015, ao lado de sua ex-esposa, Kim Kardashian.

O rapper Kanye West perdeu muito nos últimos dias, devido às suas atitudes e falas, que deixaram a sociedade enfurecida. Além de comentários antissemitas, o rapper chegou a dizer que George Floyd não teria morrido asfixiado por policiais. Devido a tudo isso e mais outras polêmicas, West perdeu o status de bilionário, de acordo com a Forbes, após a Adidas, a GAP e a Balenciaga, entre outras marcas, romperem seus contratos com o artista.

Além disso, o ex-marido de Kim Kardashian perdeu conexões importantes que tinha com estrelas de ligas de esporte americanas, como NFL, de futebol americano, e NBA, campeonato de basquete do país.

Kanye West perde fortuna bilionária com fim de contrato

Graças ao seu rompimento com a Adidas, o rapper Kanye West perdeu seu status de bilionário. "Não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes de Ye [apelido de Kanye] foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça”, disse a marca alemã.

A Forbes confirmou que a fortuna de U$1,3 bilhões de Kanye contava seu dinheiro líquido, imóveis, músicas e 5% da marca de cosméticos de Kim Kardashian. Mesmo não tendo sido informado o quanto o cantor perdeu com o fim do contrato, a Adidas informou que neste quarto trimestre a empresa perdeu quase $250 milhões de euros de lucros líquidos ao tirar Kanye e sua coleção do catálogo.

"A Adidas é a única proprietária de todos os direitos de design de produtos existentes, bem como cores anteriores e novas sob a parceria. Mais informações serão fornecidas como parte do próximo anúncio de ganhos do terceiro trimestre da empresa em 9 de novembro de 2022", disse a marca em comunicado oficial.