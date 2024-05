Esposa de Caetano Veloso se pronuncia sobre processo de ex-funcionária

Esposa do cantor Caetano Veloso, Paula Lavigne se pronunciou por meio de seus representantes sobre processo movido por governanta

Esposa do cantor Caetano Veloso, Paula Lavigne se pronunciou por meio de seus representantes a respeito do processo movido por uma ex-governanta de sua casa. A ex-funcionária pede uma indenização de R$ 2,6 milhões em uma ação trabalhista.

A advogada de Lavigne enviou um comunicado ao colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, sobre o caso. "São fatos muito graves, que estão sob investigação policial e, também, são objeto de ações judiciais (…) Ela (Lavigne) não vai expor a ex-funcionária pela mídia com revelações e narrativas que devem ser apresentadas apenas ao Judiciário", informou.

Por outro lado, a equipe jurídica da ex-funcionária informou que ela "foi submetida a um padrão sistemático de abusos psicológicos e morais, fatos que ainda serão levados ao conhecimento do Judiciário Trabalhista em momento oportuno". A ex-governanta foi demitida por justa causa no início de maio de 2024.

Esposa de Caetano Veloso explica declaração

A empresária Paula Lavigne viu o seu nome circular pela internet nesta segunda-feira, 27, após a repercussão de uma declaração no programa 50 & Tanto, de Angélica, no Globoplay. Então, ela decidiu explicar o que falou e negou os rumores de que não teria relações íntimas com seu marido, o cantor Caetano Veloso.

Paula contou que eles ficaram sem fazer sexo quando estavam separados e continuaram trabalhando juntos. Porém, desde que reataram, eles também retomaram o sexo no casamento.

"Houve um mal entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo, haha. Depois voltamos a um casamento, com sexo, rs. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal, sempre existem más interpretações", comentou no Instagram.