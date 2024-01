Esposa de ator que morreu em acidente com as filhas fala pela primeira vez

Esposa do ator Christian Oliver fala pela primeira vez sobre as mortes do marido e das duas filhas em tragédia durante acidente avião

A morte trágica do ator Christian Oliver e de suas duas filhas causou comoção nesta semana e a esposa dele, Jessica Klepser, falou sobre pela primeira vez sobre o acidente de avião que a fez perder sua família. Christian e as filhas, Madita, de 12 anos, e Annik, de 10 anos, morreram na queda de um avião no Caribe durante as férias. Agora, Jessica falou sobre a dor do luto em um comunicado oficial no perfil do seu estúdio de pilates.

“Estamos profundamente tristes pelo trágico acidente de avião em 4 de janeiro de 2024, que ceifou a vida de nossos queridos familiares. Nossas filhas, Madita (12) e Annik (10), junto com seu pai, Christian, estavam voltando das férias no Caribe quando o avião monomotor em que viajavam teve problemas de motor e caiu no oceano. Infelizmente, todos os quatro passageiros da aeronave não sobreviveram”, informou.

Logo depois, o comunicado elogiou as crianças, que morreram tão cedo. “Madita, uma estudante vibrante da 7ª série da Louis Armstrong Middle School, era conhecida pelo seu espírito animado e se destacava nos estudos, dança, canto e apresentações. Annik, uma aluna da 4ª série da Wonderland Ave Elementary School, foi reconhecida por seu comportamento gentil, porém forte. Ela sempre foi a primeira a oferecer uma palavra gentil ou um abraço reconfortante. Suas paixões incluíam basquete, natação e várias formas de arte. O vínculo profundo, o riso contagiante e o espírito aventureiro compartilhado por Madita e Annik farão muita falta em suas comunidades. A mãe delas, Jessica Klepser, de Los Angeles, sobrevive às meninas. Elas também deixaram avós, tias, tios e primos na Alemanha”.

“Christian, um ator na Europa e nos EUA, e um corretor imobiliário com ampla rede de amigos em todos o mundo, deixa Jessica, seus pais e a irmã na Alemanha. Sua perda será profundamente sentida por todos que o conheceram”, completaram.

Além disso, a família do ator e das crianças abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para os ritos de despedida. Eles fizeram uma página GoFundMe com o objetivo de arrecadar doações para o translado dos corpos do ator e das filhas de volta para casa e os gastos com o funeral. A meta era de US$ 100 mil e já foi ultrapassada.

O acidente que tirou a vida de Christian e das duas filhas aconteceu logo após a decolagem. O avião monomotor teve problemas no motor e caiu no oceano. Rapidamente, os pescadores da região foram ao local da queda para prestar socorro, mas os quatro ocupantes já estavam mortos. Os corpos foram resgatados do mar e a morte foi declarada pelas autoridades locais. Agora, os corpos deles vão passar por exames para identificar a causa da morte.

Quem foi Christian Oliver?

Muito presente no elenco de filmes de ação, o ator fez trabalhos com granes nomes como Al Pacino, com quem estrelou o seriado Hunters, e Tom Cruise, com quem estrelou Operação Valquíria. Seu filme mais famoso foi Indiana Jones e a Relíquia do Destino, com Harrison Ford. O longa estreou em 2023.