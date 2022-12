Esposa de ator de Power Rangers revela causa de sua morte

Nesta quinta-feira, 1, a esposa do ator Jason David Frank, astro de Power Rangers que faleceu em 19 de novembro, aos 49 anos de idade, resolveu falar sobre a morte dele. Tammie Frank confirmou que, de fato, Jason teria se suicidado.

A causa mortis de Jason foi fornecida pela família na época em que a tragédia aconteceu, mas Tammie lamentou que os veículos de notícias dos Estados Unidos tenham exposto o suicído, fazendo “suposições incorretas” sobre ela e o relacionamento dos dois.

Através de um comunicado enviado à revista People, Tammie disse que queria esclarecer as coisas sobre a última noite de Jason com vida, além de tentar ajudar outras pessoas que passam por problemas de saúde mental semelhantes ao dele.

“Meu nome é Tammie Frank, e meu marido era Jason David Frank, que tragicamente perdeu a vida para o suicídio na semana passada”, começou. “Embora Jason fosse um nome bem conhecido para alguns, vivíamos uma vida muito normal com altos e baixos, como qualquer outra pessoa.”

“Fiquei chocada e triste, além de ver que a mídia transformou a tragédia da minha família em uma história exagerada. Desde a morte de Jason, tenho sido assediada online e não aguento mais ver o bom nome de meu marido ser caluniado”, continuou.

E ela confessou que não sabia de nada: “Eu amava meu marido e estávamos tentando resolver nossos problemas. A morte dele foi um choque para mim tanto quanto para qualquer outra pessoa”, disse. “A verdade é que eu não tinha ideia de que Jason estava pensando em acabar com as coisas. Sim, ele já havia lutado com problemas de saúde mental e depressão antes, mas eu nunca poderia prever o que aconteceria naquela noite.”

“Era para ser uma escapadela de fim de semana divertida e, ao invés disso, perdi o amor da minha vida. Jason era um bom homem, mas ele tinha seus demônios. Ele era um humano, assim como o resto de nós”, ressaltou.

Tammie aproveitou para lembrar o que aconteceu na fatídica noite de 19 de novembro, desmentindo os boatos de que eles estariam vivendo um divórcio conturbado, que tomou conta da mídia internacional.

“Inicialmente planejamos nos separar, essa parte é verdade. No entanto, isso é apenas parte da história. A parte que não foi contada é que, na época de sua morte, cancelamos nossa separação e estávamos no processo de reencontro. Não me interpretem mal, tivemos altos e baixos e muitos problemas durante nosso casamento de 19 anos, mas este foi um ano especialmente difícil para nós”, revelou.

“Um ano atrás, minha filha Shayla, que Jason me ajudou a criar como filha, faleceu repentinamente. Jason foi quem a encontrou quando isso aconteceu, e a situação destruiu nossa família emocionalmente”, contou. “Entre perdê-la e ajudar a criar seu filho bebê, Jason e eu começamos a ter problemas conjugais. Para quem já conheceu a dor de perder um filho, sei que você entende como essa perda muda as coisas em seu casamento.”

Ela ainda disse que na época eles decidiram se separar, mas há seis semanas quiseram retomar a relação, depois que um amigo próximo da família os ajudou a perceber que se amavam e não deveriam desistir de tudo que fizeram.

Jason, então, marcou uma viagem de duas noites para os dois, como forma de se reconectar. Lá, participaram de um evento de dança country, o que adoravam fazer juntos. Mesmo estando lá juntos, Tammie disse que escolheram ficar em quartos separados pois o ator roncava muito.

Tammie também disse que recebeu uma reclamação de barulho no hotel, mas que o casal não estava brigando, e sim, “se divertindo e aproveitando o tempo junto”. “Dançamos e ficamos no evento até o bar fechar. Quando voltamos para o hotel, Jason e eu estávamos tendo uma conversa sincera e emocionante em seu quarto”, se lembrou.

“Para ajudar Jason a relaxar e ficar sóbrio antes de dormir, desci para pegar lanches no saguão. Devo ter saído não mais do que dez minutos. Voltei para o andar de cima e comecei a bater na porta sem resposta. Bati várias vezes e ficava chamando pelo nome dele para abrir a porta”, revelou.

“Não sei se o funcionário do hotel ou um hóspede que chamou a polícia, mas depois que fui levada para baixo pela polícia, eles conseguiram abrir a porta e descobriram que Jason havia tirado a própria vida. Esses foram os ‘distúrbios’ que foram mencionados inúmeras vezes online”, explicou.

Ela aproveitou para pedir que as pessoas parem de supor as coisas e que deixem sua família em paz. “Tudo o que queremos é lembrar de Jason e de nossas memórias mais felizes, e superar a dor de perder um ente querido. Só peço solidariedade e compreensão neste momento difícil. Para todos os fãs e apoiadores de Jason e nossa família, obrigado por suas amáveis palavras e desejos e que Deus abençoe a todos”, finalizou.

Ah man, not Jason David Frank. 🙁



As an adult, I haven’t been a big Power Rangers fan, but man, as a kid I sure was. Tommy Oliver was a big reason for that. Can’t believe he and Kevin Conroy are both gone in the same month.



Crap, man. pic.twitter.com/s3HDeISB2h