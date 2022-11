Morre Jason David Frank, o Power Ranger Verde e Branco, aos 49 anos

O ator Jason David Frank, que atuou em 'Power Rangers', faleceu neste final de semana

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 14h32

O ator Jason David Frank faleceu aos 49 anos de idade no Texas, Estados Unidos, neste final de semana. Ele ficou mundialmente conhecido por ter atuado em Power Ranger como o ranger Verde, mas também chegou a interpretar o ranger Vermelho, Branco e Preto.

A família ainda não se pronunciou sobre o falecimento do artista. O representante dele, Justine Hunt, confirmou a morte ao site TMZ e pediu por respeito e privacidade neste momento de dor para a família.

Ele também era lutador de MMA, Taekwondo, Muay Thai, Judô e Jiu-Jitsu. O artista deixou quatro filhos.

O treinador dele, Mike Bronzoulis, escreveu um recado especial nas redes sociais para lamentar a morte do amigo. “RIP meu irmão de outra mãe, Jason David Frank. Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou, me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos. Rezo para que Deus os ajude neste momento difícil”, escreveu.