Escândalo! Carla Perez exibe barriga trincada só de top: "Dorme no formol?"

Carla Perez exibe barriga trincada só de top; beleza da musa deixou os seguidores perplexos

Sempre espetacular, a dançarina, cantora e apresentadora Carla Perez impressionou os seguidores e fãs nesta terça-feira, 9, ao aparecer com uma produção surreal nas redes sociais. É que a artista marcou presença em um evento badalado.

Usando apenas um top com volume e uma calça flare, a musa impressionou seus milhões de fãs ao exibir uma barriga trincada e um rosto impecável. Fazendo caras e bocas, ela mostrou que sua beleza é atemporal.

"Ela chegou", declarou a esposa de Xanddy ao compartilhar o look poderoso que escolheu para o evento realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Nos comentários, fãs exaltaram a beleza e a jovialidade da artista.

"Linda demais, como pode?", comentou um impressionado com Carla Perez. "Gente, essa mulher é simplesmente impressionante", disse outro. "Ela dorme no formol? Que barriga é essa?", disparou outro. "Meu sonho te conhecer", pediu outro.

Treino em família

Recentemente, Carla Perez mostrou a família treinando junto em uma academia nos Estados Unidos. Na postagem, a dançarina, o marido e o herdeiro fazem poses mostrando os braços grandões. "Victor Alexandre colocando a gente pra suar. Meus meninos “piquinininhos”. Resultado nas últimas duas imagens…", brincou ela.

Vale lembrar que Camilly Victoria, que está com 21 anos, assumiu publicamente seu namoro com a americana Daze ao exibir momentos divertidos com a amada e também as unhas com as letras das iniciais de cada uma.

Camilly namora com Daze há pouco mais de um ano. Recentemente, elas comemoraram o primeiro ano de relacionamento e Daze fez homenagem para a eleita ao relembrar fotos delas juntas. Por sua vez, Victor namora com Jarline Batista e os dois vivem um relacionamento discreto.