Equipe de Ana Maria Braga abre o jogo sobre ausência no Mais Você; veja

Ana Maria Braga afirmou nesta quinta-feira, 11, que se afastará do Mais Você; procurada pela CARAS Brasil, equipe comentou ausência da apresentadora

Ana Maria Braga (74) surpreendeu os telespectadores ao anunciar seu afastamento do programa Mais Você nesta quinta-feira, 11. A apresentadora voltará na próxima segunda-feira, 15, e não estará presente no café da manhã com o primeiro eliminado do BBB 24.

A comunicadora explicou que tem um compromisso inadiável, e que seu companheiro, o Louro Mané, também ficará ausente da atração matinal da Globo. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Ana Maria Braga abriu o jogo sobre seu afastamento .

"Ana Maria Braga não estará presente no programa Mais Você de amanhã devido a compromissos pessoais previamente agendados. A apresentadora e o Louro retornarão ao programa ao vivo na segunda-feira", diz o texto.

Com a ausência da apresentadora, o café da manhã com o brother ou sister que deixar o programa será comandado pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete. No programa desta quinta, ela comentou sobre sua ausência.

"Lembrando que o eliminado vem amanhã, aqui, para bater um papo imperdível. Infelizmente, eu e o Louro não vamos estar [aqui], porque nós temos um compromisso inadiável”, disse Ana, que enfatizou sobre a presença dos colegas: “Fabrício e a Talitha, que eu agradeço muito, estarão aqui".

Recentemente, a apresentadora se tornou assunto ao mostrar sua mansão em São Paulo. O imóvel foi atingido pelas fortes chuvas da capital nesta segunda-feira, 8. A apresentadora mora no imóvel há 17 anos, e já abriu as portas dele para o programa Caldeirão do Mion.

Em meados de outubro do ano passado, a apresentadora foi convidada para o programa comandado por Marcos Mion (44), e mostrou detalhes de sua mansão. Ana Maria Braga contou que a casa é repleta de detalhes de luxo que carregam história.

CONFIRA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE ANA MARIA BRAGA NO INSTAGRAM: