Entenda o motivo de Deborah Secco parar de mostrar o marido na web

Em entrevista à Quem, Deborah Secco revelou o motivo para expor menos o marido em suas redes sociais. "Tenho evitado cada vez mais expor e falar dele"

Em entrevista recente à revista Quem, a atriz Deborah Secco explicou o motivo de expor, cada vez menos, seu marido. Ela é casada desde 2015 com o modelo Hugo Moura. Juntos, eles são pais de Maria Flor e vivem uma relação aberta.

Segundo a atriz, que está no ar como a Lara de Elas por Elas, novela das 6 da Globo, o motivo tem relação com o novo estilo de vida de Hugo, que deixou os holofotes para atuar por trás das câmeras, como diretor de cinema. “O Hugo tem cada vez mais gostado menos de aparecer, então tenho evitado cada vez mais expor e falar dele”, afirmou a artista. “Ele não é mais ator, começou a trabalhar atrás das câmeras, hoje dirige, fotografa. Então, cada vez mais, tenho evitado expor ele”, completou Deborah.

Hugo Moura iniciou sua carreira na televisão em 2017 na websérie O Quarto Ao Lado. Em 2018, ele entrou para o elenco de Segundo Sol, da Globo, interpretando um dos garotos de programa da casa de Laureta, vivida pela atriz Adriana Esteves. Já em 2019, entrou para o elenco de Malhação - Toda Forma de Amar, dando vida ao lutador Daniel.

Na entrevista, Deborah Secco aproveitou para elogiar o marido. "O Hugo é uma das melhores pessoas que existem no mundo. Não tem uma pessoa que o conheça e não se apaixone perdidamente por ele. Ele é muito especial, é um dos meus seres humanos preferidos no mundo -- junto da Maria. É um coração que não cabe no peito, e uma das pessoas mais generosas, empáticas e amorosas que conheço. Ele tem escuta e me ensina muito. E é uma grande sorte", declarou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

O relacionamento de Deborah Secco e Hugo Moura

Durante uma entrevista ao podcast DiazOn, de Carla Diaz, Deborah Secco revelou detalhes sobre o relacionamento aberto que vive com Hugo Moura. Casados há nove anos, eles possuem acordos e conversam sobre relações com outras pessoas.

“A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, contou.

Além disso, a atriz reforçou que não existe espaço para mentiras na relação deles. “Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, eu não posso mentir para esse cara”, pontuou.