Emocionado, Roberto Justus posa ao lado dos filhos e netos: "Muito amor"

Neste domingo, 15, o empresário Roberto Justus compartilhou um momento íntimo e fofo com sua família nas redes sociais. Em seu Instagram, ele mostrou um clique ao lado de seus filhos e netos aproveitando um dia juntinhos.

Na foto, aparecem todos os seus cinco filhos, incluindo: Fabiana, Luiza, Ricardo, Rafaella e Vicky. E a mais nova geração da grande família, os netos, também ganharam um espaço especial no registro. Entre eles estavam: Arthur, Stella, Sienna, Chiara e Luigi.

Na legenda da publicação, Roberto mostrou-se muito feliz com a reunião. "Não existe nada mais emocionante do que poder vivenciar um momento como esse ao lado de meus 5 filhos e de meus 5 netos!", escreveu o empresário.

Nos comentários, sua filha Fabiana Justus, expressou sua admiração pela família. "MUITO amor!", escreveu ela. Os seguidores de Roberto também não deixaram que elogiar o registro. "Ah que lindos!!! Realmente não tem nada mais emocionante que isso. Sejam sempre muito felizes", disse fã. "Que foto maravilhosa", disparou outro. "Com certeza esse é o maior tesouro", apontou mais um.

