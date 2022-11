Em rara aparição, Paula Fernandes posa com o namorado durante evento fashion

Paula Fernandes posa com o namorado, Rony Cecconello, em evento fashion

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 10h16

A cantora Paula Fernandes (38) fez uma aparição pública rara com o namorado, o empresário Rony Cecconello (34), em um evento de moda que aconteceu no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, na noite desta última terça-feira, 08. O casal optou por looks totalmente pretos em um estilo descolado.

Paula vestiu uma jaqueta de couro sem mangas e gola arquitetônica, top com brilhos e calça baggy com bolso, também brilhoso, abaixo da linha do joelho. Rony, por sua vez, foi no básico mas nada simples, colete e calça jeans rasgada. Ele completou o visual com tênis.

Paula Fernandes e o namorado, Rony Cecconello. Foto: Marcelo Sá Barretto/AgNews

Juntos desde 2019, Paula e Rony são discretos nas redes sociais, mas em certos momentos trocam declarações publicamente. "Meu companheiro, meu parceiro, meu amigo, meu amor. Ao seu lado minha vida mudou pra muito melhor! Te amo muito!", escreveu a cantora em suas redes sociais.

A cantora, que tem dois enteados, chegou a contar que a maternidade ainda não está em seus planos. "Ah, penso, desisto, penso, desisto! [risos] Muita responsabilidade, né? E o Rony já tem filhos. Adoro ser boa madrasta", disse Paula.

Paula Fernandes encanta internet com foto de filhotes de seus cachorros

Paula Fernandes decidiu exceder os limites da fofura. Ao aparecer em suas redes sociais com os filhotes de seus cachorros no colo, a sertaneja deixou seus seguidores derretendo com fotos dos pequenos novos membros da família. Em duas das fotos, ela aparece segurando no colo três filhotes, ao lado de seus dois cachorros anteriores, que geraram os pequenos. “Eu sou vó! Família só crescendo por aqui…. Quem resiste a essas fofuras? Agora é escolher um nome. Que nome vocês dariam pra ele?”, escreveu ela na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.