Em live, William Bonner ironiza boatos de morte: "Lamento muito desapontar"

"Vou até fazer o Jornal Nacional agora", contou William Bonner ao fazer uma live no Instagram para desmentir a fake news

William Bonner(59) fez uma live em seu perfil oficial no Instagram na noite desta sexta-feira, 24, para desmentir uma notícia falsa que está circulando na internet.

Antes de comandar a edição do Jornal Nacional desta noite, o jornalista decidiu deixar claro que está vivo. A decisão de surgir ao vivo nas redes sociais aconteceu após um colega de trabalho contar que sua filha recebeu uma mensagem que falava sobre a morte do âncora do telejornal da TV Globo.

"Estamos ao vivo. Eu tô me dirigindo ao cenário do Jornal Nacional pra gente apresentar essa edição, mas achei que era o caso de fazer uma live, porque um colega nosso veio me dizer que recebeu uma mensagem da filha toda chateada, triste dizendo: 'pai, que triste isso que o Bonner morreu'. E ele disse pra ela: 'não, filha. Ele almoçou comigo, tá aqui do meu lado, não morreu não'", contou o apresentador.

Em seguida, Bonner relembrou que recentemente já foi vítima de outra notícia falsa, e aproveitou para ir ironizar os boatos de sua morte. "Então depois daquele fake que eu teria dado entrada as pressas em um hospital, agora também tem fake de que eu morri. Eu lamento muito desapontar os que talvez torcessem por isso, mas não rolou não. Tô me sentindo bem. Vou até fazer o Jornal Nacional agora, tá. Tchau. Até mais", finalizou ele.

No último domingo, 19, Bonner decidiu revelar aos fãs o verdadeiro motivo por trás do seu sumiço do Jornal Nacional. Ele ficou alguns dias afastado da bancada do telejornal e levantou rumores de que teria sido hospitalizado. O âncora, então, ele contou que passou por um procedimento médico para remover hérnias inguinais.

"Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada ''às pressas'", garantiu ele em um trecho da publicação, explicando que voltaria ao jornal da quarta-feira, 22.

Confira o vídeo de William Bonner:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

