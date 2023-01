Em família! Flávia Alessandra desfruta viagem luxuosa por Nova York ao lado das filhas

Com as filhas e o marido, Flávia Alessandra abre álbum de viagem de férias em família; veja

Flávia Alessandra (48) está aproveitando as férias do início do ano para curtir um momento em família e conhecer diversos pontos turísticos em sua viagem pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Na última quinta-feira, 11, a atriz dividiu com os seguidores em suas redes sociais, um carrossel de fotos, onde ela aparece em vários momentos se divertindo ao lado do marido, Otaviano Costa (49), e das filhas, Giulia (22) e Olívia (12). "Days in NY (Dias em Nova Yorque, tradução livre)", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores aplaudiram os momentos em família. "Linda em todas as estações", escreveu uma nos comentários. Outra pediu: "Quero esse hambúrguer hein!". “Lindos! Aproveitem bastante”, elogiou uma terceira.

Ainda nos últimos dias, Giulia Costa, aproveitou um dia ensolarado no Rio de Janeiro para pedalar ao ar livre. A Filha de Flávia Alessandra, ostentou a sua beleza natural ao ser flagrada na orla de uma praia na Barra da Tijuca.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FLÁVIA ALESSANDRA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Uau!

A atriz Flávia Alessandra impressionou ao compartilhar um vídeo se exibindo em um biquíni ousado. Recentemente, a famosa compartilhou o vídeo cheio de beleza e chamou a atenção com sua boa forma.

No registro, a loira apareceu fazendo poses em um dia ensolarado na praia com uma roupa de banho vermelha e quase revelou demais ao eleger o modelo sem alça e bem cavado.

Ao som de uma música, Flávia Alessandra se descreveu com a letra da canção contando que estava de biquíni vermelho e ostentando seu bumbum volumoso.