Ela cresceu! Filha de Marcos Palmeira rouba a cena ao caminhar com o ator

Filha de Marcos Palmeira com a ex-mulher, a diretora Amora Mautner, chama a atenção ao surgir em caminhada com o ator

A filha de Marcos Palmeira com a ex-esposa dele, a diretora Amora Mautner, chamou a atenção ao mais uma vez ao aparecer em público ao lado do pai. Na manhã desta quarta-feira, 27, Júlia Mautner, de 15 anos, surgiu caminhando com o ator e roubou a cena.

Usando um conjuntinho de ginástica amarelo, a menina, que é muito parecida com a mãe, surgiu andando na Lagoa de Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com Marcos Palmeira, que no momento do flagra apareceu mexendo no celular.

Atualmente casado com Gabriela Gastal, desde 2016, o ator não tem herdeiros do relacionamento atual. Recentemente, ele falou sobre não ter filhos com a esposa. “Eu e a Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, contou ele para a Veja.

Nas últimas semanas, Marcos Palmeira foi flagrado com a filha no shopping. Durante a aparição, Júlia Mautner chocou com a forte semelhança com a mãe, Amora Mautner, que está trabalhando na novela das seis, Elas Por Elas.

Veja as fotos de Marcos Palmeira com a filha:

Fotos: JC Pereira/ AGNEWS

Marcos Palmeira curte noitada com a esposa, Gabriela Gastal

O ator Marcos Palmeira curtiu um passeio ao lado da esposa, Gabriela Gastal. Os dois aproveitaram uma noite, nos últimos meses, no show do cantor Djavan no Rio de Janeiro e posaram juntos na entrada do evento.

Discretos com o relacionamento, os dois quase não são vistos juntos em eventos públicos. Porém, eles abriram uma exceção nesta semana para aproveitarem a noitada de sexta.

Em março deste ano, Gabriela fez aniversário e ganhou uma homenagem especial do maridão. "Esse #tbt representa a parceria e a construção de uma relação cada vez mais leve. Hoje é o dia dela @gabigastal , meus olhos mais azuis que brilham por onde passam. Oh sorte a minha, de achar esse equilíbrio gostoso ao seu lado. Parabéns meu amor, que seja mais um ano de crescimento e aprendizado juntos! Essa foto ilustra nossa vida. Uma vida de celebração sempre com a família e os amigos! Conte comigo. Feliz aniversário. Te amo!", afirmou ele.

Foto: AgNews