A cara da mãe? Filha de Marcos Palmeira é flagrada em passeio com o ator

Em passeio no shopping, filha de Marcos Palmeira com a ex-mulher, a diretora Amora Mautner, rouba a cena em rara aparição

O ator Marcos Palmeira foi fotografado passeando com a filha, Júlia Mautner, de 15 anos, em um shopping do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 11. Na rara aparição em público com o pai, a jovem ficou um pouco envergonhada e até cobriu o rosto.

Contudo, ao tirar as mãos da face, a menina mostrou que é bem parecida com a mãe, a diretora artística e de audiovisual Amora Mautner, com quem o ator viveu um romance de 2006 a 2012. Atualmente casado com Gabriela Gastal, desde 2016, e eles não têm herdeiros.

Recentemente, Marcos Palmeira falou sobre não ter filhos com a mulher. “Eu e a Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, contou ele na Veja.

Discreto com sua vida pessoal, o ator foi flagrado curtindo a noitada com a esposa. Na ocasião, os dois foram fotografados em um show no Rio de Janeiro.

Veja as fotos da filha de Marcos Palmeira com o ator no shopping:

Amora Mautner comemora aniversário de Marcos Palmeira

Apesar de separados, Amora Mautner e Marcos Palmeira mostraram ter uma boa relação. Tempos atrás, a diretora prestou uma homenagem para o pai de sua filha na rede social. Em 2019, eles trabalharam juntos em A Dona do Pedaço, novela das nove em que o ator viveu par romântico com Juliana Paes, a protagonista da história,

