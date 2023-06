Éder Militão surge ao lado de nova namorada após posar com Karoline Lima

Assumiu? Éder Militão posa com novo affair após participar de festinha da filha com a ex, Karoline Lima

O coração de Éder Militão já tem uma nova dona! O jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira assumiu o relacionamento com a modelo Cássia Lourenço na noite do último sábado, 10, após participar da festinha de 11 meses da filha, Cecília, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima.

Em seu perfil oficial do Instagram, Éder confirmou as especulações de um suposto romance e publicou um vídeo tipo boomerang, em que aparece dando uma piscadinha. Atrás do jogador estava a loira, que mexia em seu celular. Depois, o atleta publicou outro registro em que aparece sorridente, coladinho com Cássia.

Éder Militão surge ao lado de nova namorada - Reprodução/Instagram

Mais cedo, o jogador participou da celebração de mesversário luxuoso de sua primogênita e até chegou a posar com a ex-namorada, Karoline, que compartilhou detalhes da festinha em suas redes sociais: “Último mesversário da Ceci em família”, ela escreveu na legenda sem revelar muitos detalhes sobre o encontro.

Éder Militão e Karoline Lima namoraram entre julho de 2021, até julho de 2022, quando a loira deu à luz a sua primeira filha, Cecília, na Espanha, em meio a uma separação conturbada com o jogador, que chegou a processar a influenciadora dias antes do nascimento da primogênita. Após o término, Karoline teve um rápido relacionamento com o influenciador Gui Araújo e Éder assumiu a relação com Cássia.

Possível affair de Éder Militão manda indireta após polêmicas:

Antes do jogador de futebol assumir o romance publicamente, a modelo Cássia Lourenço se envolveu em algumas polêmicas nas redes sociais. Os seguidores da loira até suspeitaram que o affair com Éder Militão tivesse chegado ao fim, depois que ela compartilhou a música 'Melhor Só', do rapper KayBlack, como uma suposta indireta para o atleta.