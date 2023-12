Até ele? Prints colocam Luciano em confusão com noiva de Zezé di Camargo

Prints colocam Luciano como alvo de Graciele Lacerda; quem expôs as publicações foi Igor Camargo, sobrinho do sertanejo

Filho de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo envolveu o tio, Luciano Camargo, na confusão familiar que se arrasta desde outubro. É que ele publicou novos prints de ataques realizados por um perfil fake que teria sido usado por Graciele Lacerda.

Nos prints, é possível ver que Luciano Camargo também foi alvo de Priscila Dantas. Em uma das publicações, ela acusa o cantor de ter "ciúmes" de Zezé di Camargo. Até o momento, o nome do artista estava fora da polêmica.

"Cuidado, seu irmão Luciano tem ciúmes de você. Ele te cortou do vídeo que postou. É nítido", diz a mensagem. Em outro comentário, o perfil faz mais insinuações. "Nunca vi o Luciano vir aqui e agradecer. Muito esquisito isso. Várias pessoas já falaram isso", diz.

Vale lembrar que Zezé di Camargo e Luciano tem realizado menos apresentações em conjunto nos últimos anos. Enquanto o pai de Wanessa tem investigo em seu projeto solo Rústico, o parceiro está cada vez mais ligado à música gospel.

Veja os prints:

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a jornalista disse que criou o perfil há anos para se defender dos ataques que sofria desde que assumiu o namoro com Zezé di Camargo.

"Crei um fake na época, porque estavam criando vários para me atacar. Só queria me defender, falar coisas que eu precisava falar. E todo mundo que trabalhava comigo sabia que eu tinha esse fake. Passou um tempo, eu não tinha mais necessidade de usar esse perfil fake, e todo mundo que conviva comigo, tinha acesso a esse perfil fake. A pessoa que convivia comigo, que me acusou do perfil fake, tanto ela quanto a mãe dela, tinham acesso à senha desse perfil fake. Eu confiava e não tinha controle do que estavam fazendo. Parei de usar o perfil, mas a pessoa que tinha acesso continuou".

A jornalista, porém, negou que seja a autora das publicações. Ela afirmou que muitas pessoas tinham acesso à conta, incluindo Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo.