"Realizada": Key Alves mostra antes e depois após colocar silicone

Key Alves mostra antes e depois ao colocar silicone; resultado natural impressionou os seguidores e deixou a ex-BBB radiante; veja

A influenciadora Key Alves mostrou nas redes sociais como ficaram seus seios após passar por uma cirurgia plástica. A ex-BBB colocou próteses de silicone e se emocionou com o resultado.

Quem compartilhou o vídeo foi o médico responsável pela operação, o cirurgião plástico João Assaf. "Hoje vou mostrar o caso de uma paciente que tinha o sonho de aumentar as mamas. Eu já participei da transformação da mãe e da irmã e agora, finalmente, chegou a vez dela", disse ele.

Na gravação, a musa mostra todos os detalhes da cirurgia, incluindo a preparação. Depois, ela exibe o resultado final, com os seios firmes e empinados. Key Alves também aprovou o resultado da cirurgia.

“O médico de cirurgias plásticas da família foi uma honra operar contigo e sou eternamente grata pelo seu trabalho que Deus abençoe minha recuperação. Obrigada por todas as mensagens de carinho, presentes, flores, vocês são demais chaveirinhos”, disse a jogadora de vôlei.

Veja o antes e depois:

Key Alves: antes e depois

Antes de ir para a cirurgia, ela contou sobre a decisão de fazer a cirurgia plástica. "Diga adeus aos peitinhos pequenos, nova fase! Estou colocando o silicone, primeiramente, porque eu quero. Eu sinto que falta para mim, eu tenho muito pouco seio. Eu decidi colocar porque também tem relação com a novidade que vem por aí, vocês vão ficar chocados. Para mim fez todo o sentido colocar nessa fase da minha vida, que vai melhorar, vai me dar autoestima, vai me ajudar no trabalho que vou fazer ainda em dezembro”, afirmou.

Keyt Alves usou as redes sociais para fazer uma declaração para Key Alves. Ela decidiu demostrar todo o amor pela irmã gêmea após vazar um suposto áudio em que afirma que a ex-BBB comprou seguidores no Instagram. "Jamais vão destruir o que nós temos há 23 anos juntas, eu te amo pra sempre e sempre te amarei. Nada vai destruir isso. Somos únicas", escreveu ela, que tirou a opção de comentários.