Dudu Nobre e Adriana Bombom celebram aniversário da filha nas redes sociais

Thalita Nobre, filha caçula de Dudu Nobre e Adriana Bombom, está completando 20 anos

Thalita Nobre, filha do sambista Dudu Nobre e da repórter e atriz Adriana Bombom, está completando 20 anos nesta segunda-feira, 3. Os pais orgulhosos usaram suas redes sociais para compartilhar foto da caçula e parabenizá-la pela data.

"Hoje é o dia dela, minha princesa. Uma menina tão meiga, determinada e especial. 20 anos meu amor, conte sempre comigo, pois sempre estarei te apoiando! Te amo filha linda!", escreve o sambista, junto de uma série de fotos com a filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dudu Nobre (@dudunobresamba)

Adriana Bombom fez uma linda homenagem para a filha com um vídeo cheio de momentos entre as duas. "Parabéns filha pelos seus 20 anos! Que todos os seus sonhos se realizem e que sua vida seja sempre plena de momentos felizes! Tenho muito orgulho de ser sua mãe! Te amo!", escreve a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Bombom 💋💄 (@adrianabombom)

Não satisfeita com o vídeo, Bombom ainda comemorou a vida da filha nos stories do Instagram com uma sequência de fotos e vídeos de Thalita. Veja algumas:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

THALITA NOBRE É INTERNADA POR BACTÉRIA APÓS COLOCAR PIERCING

Thalita Nobre deixou os fãs preocupados ao contar que está internada. Ela contou que foi hospitalizada para realizar uma drenagem na orelha e tomar medicamentos após ser diagnosticada com uma bactéria na orelha. A situação aconteceu devido a complicações após colocar piercing na orelha foi o suficiente para a jovem querer usar o seu caso como exemplo para que os fãs tomem cuidado na hora de fazer piercing ou tatuagem.

“Estou recebendo muitas mensagens sobre o meu sumiço das redes sociais e sobre o meu estado de saúde. Quero começar esse esclarecimento me desculpando com as clientes que eu infelizmente não consegui atender, devido ao que aconteceu. No dia 6 de junho, eu realizei três perfurações na orelha. Com o passar dos dias, ela começou a inchar bastante. Fui diversas vezes na emergência do hospital, até que da última vez resolveram me internar devido a rejeição do piercing e a uma bactéria presente na minha orelha, para realizar drenagens e receber medicamentos intravenosos”, disse ela.

Ela surgiu com a cabeça enfaixada durante o período no hospital e tranquilizou os seguidores. “Estou recebendo cuidados de profissionais incríveis e muitos cuidadosos. Estou aqui para alertar todos vocês dos perigos que esses processos estéticos têm. Assim como pode dar muito certo, pode dar muito errado também. Eu estou bem! Sem dor e me cuidando. Então, tomem muito cuidado com qualquer tipo de perfuração ou tatuagem porque eu mesma estou vendo que essas coisas quando dá errado não é fácil, mas vou sair dessa como sempre sai de muitas situações difíceis da vida... com muito glamour”, escreveu.