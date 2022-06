Discreta, Renata Vasconcellos exibe fotos raras de um dos filhos

Renata Vasconcellos choca ao mostrar a beleza de um dos filhos em data especial e fã dispara: 'Bonito!'

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 12h17

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda a bancada do Jornal Nacional, celebrou o aniversário de um dos filhos, Miguel, com uma homenagem especial nas redes sociais. Neste sábado, 11, ela compartilhou fotos inéditas e raras do herdeiro, que completou mais um ano de vida.

Em uma das fotos, o rapaz apareceu com os cachorros da família. “Hoje é dia dele! Meu louro”, disse a mamãe coruja na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza do rapaz e também fizeram seus desejos de aniversário. “Feliz vida, Miguel”, disse um seguidor. “Bonito”, disse outro. “Que lindo”, comentou mais um.

Há poucos dias, Renata Vasconcellos também celebrou o aniversário do seu outro filho, Antonio, e mostrou fotos do rapaz. “Hoje, é dia dele. Minha cotovia”, declarou, na época.

Inclusive, na última sexta-feira, 10, a jornalista completou mais um ano de vida. Ela completou 50 anos de vida. Vale lembrar que ela tem uma irmã gêmea idêntica, a estilista Lanza Mazza.

Os filhos de Renata Vasconcellos são frutos do relacionamento dela com o ex-marido, Haroldo Mac Dowell. Hoje em dia, a apresentadora é casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde.

Renata Vasconcellos mostra fotos dos filhos:

