Deborah Evelyn desabafa após a morte do companheiro de uma vida: "Não consigo"

Deborah Evelyn desabafa após a morte do companheiro; ela viveu um casamento à distância e se viu sozinha aos 57 anos

Discretíssima sobre a vida pessoal, a atriz Deborah Evelyn fez uma rara menção à morte do marido, o arquiteto alemão Detlev Schneider. Ele faleceu agora em 2023 após lutar contra um câncer.

Ainda abalada, ela afirmou que está se recuperando com a ajuda da filha, Luiza. Em entrevista à coluna 'Play' do jornal O Globo, ela afirmou que está se reerguendo com o apoio incondicional da herdeira.

"Não quero frear a vida dela (da filha). Mas tenho recebido muito o seu apoio. Não estou fazendo mais nada a não ser trabalhar. É o que me faz levantar da cama", afirmou ela que faz parte do elenco de Dona Beja, produção da HBO.

Questionada se pensa em viver um novo amor, a atriz foi taxativa. " A sensação hoje é que não vai acordar (o lado mulher). Não consigo pensar nem no dia de amanhã", declarou ela que ainda vive a fase do luto.

Recentemente, a atriz detalhou o relacionamento que viveu. Segundo ela, tudo aconteceu à distância, longe dos holofotes. “Vivemos uma relação de casas separadas, uma no Brasil e outra na Alemanha. A gente fica muito lá e cá. No começo, achei uma loucura, mas fui percebendo que dava certo. Nossa relação não tem a sensação térmica de dez anos. Parece sempre um namoro novo”, disse ela há algum tempo no Jornal O Globo.

Ela foi casada com Dennis Carvalho e teve uma filha, Luiza

Vale lembrar que Deborah Evelyn é mãe de Luiza, fruto do relacionamento com o ex-marido, o diretor Dennis Carvalho. Ela está longe das novelas desde que atuou em Verdades Secretas, da Globo, em 2021. Antes disso, ela também atuou em A Dona do Pedaço e Tempo de Amar. Após deixar a Globo, ela agora está se preparando para atuar na primeira produção fora da emissora.