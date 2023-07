De Iza a Kate Middleton: Saiba quais famosas já viraram bonecas Barbie!

Diversas famosas já ganharam sua própria versão da boneca Barbie, que ganhou seu primeiro filme live-action essa semana

O tão esperado e divulgado filme live-action da boneca Barbie chega às telonas de diversos cinemas no Brasil nesta quinta-feira, 20. O longa dirigido por Greta Gerwig, indicada ao Oscar e responsável pelos filmes “Lady Bird” e “Adoráveis Mulheres” está arrastando diversos fãs e curiosos, todos vestidos de rosa, para acompanhar a boneca loira vivida por Margot Robbie ir para o mundo real.

Com o lançamento do filme, além das roupas rosas, a febre da Barbie está em todas as redes sociais. E, diversas famosos e personalidades já ganharam suas versões de Barbie. Relembre algumas personalidades marcantes que viraram bonecas!

Beyoncé

A diva pop que rodando o mundo com a sua Renaissance Tour já ganhou sua própria boneca Barbie. Trata-se de uma edição colecionável em que a diva pop aparece com um look rosa da época em que ainda estava no grupo musical Destiny’s Child, antes se se lançar para a carreira solo.

E em 2016, Beyoncé e seu marido Jay-Z se fantasiaram de Barbie e Ken para o Halloween. A primeira filha do casal, Blue Ivy também apareceu na foto com uma jaqueta com o logo da boneca estampado.

Cher

Outro grande nome da música já foi transformada na clássica boneca da Mattel. A cantora Cher, dona de grandes hits como “Belive”, ganhou não só uma como várias versões da boneca com diversos looks marcantes de sua carreira.

Kate Winslet

Foto: Divulgação/Mattel

A vencedora do Oscar Kate Winslet já ganhou uma boneca Barbie por conta de um de seus papéis mais marcantes no cinema. A atriz virou uma boneca Barbie com a roupa e cabelo de sua personagem Rose do filme Titanic, onde contracenou com Leonardo Di Caprio.

Judy Garland

Falando em papéis marcantes, quem também foi transformada em Barbie foi a atriz e cantora Judy Garland. A boneca Barbie em questão é de uma das personagens mais famosas da história do cinema, Dorothy Gale do “Mágico de Oz”.

Vale lembrar que a diretora de Barbie, Greta Gerwig comentou em entrevistas que “O Mágico de Oz” foi uma das principais inspirações para a criação do mais novo filme da boneca. Outro detalhe sobre o filme clássico de 1932 é que no trailer de “Barbie” é possível ver cartazes dos personagens como o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão ao fundo de uma cena em que Margot Robbie dirige o carro todo rosa da Barbie.

Katy Perry e Nicki Minaj

Reprodução / Charitybuzz

Mais divas pop foram transformadas em bonecas. A cantora Katy Perry teve uma Barbie com cabelo azul e roupa colorida, baseada no álbum Teenage Dream e em um de seus looks de turnê. A rapper Nicki Minaj também foi transformada em Barbie, sua boneca tinha cabelo azul e teve como inspiração a capa do álbum Pink Friday.

As duas bonecas colecionáveis das artistas foram leiloadas em 2011 em prol de uma causa beneficente. O leilão organizado pela Charitybuzz pretendia arrecadar dinheiro para a Angel Food, organização que distribui comida gratuitamente para pessoas com doenças terminais.

Ainda sobe Nicki Minaj, a relação da “rainha do rap” com a Barbi já é antiga. Ela mesma já se apelida de Barbie e seus fãs são chamados de “Barbz”. Inclusive, Nicki fez uma música para a trilha sonora do novo filme em colaboração com a rapper Ice Spice.

Jennifer Lawrence

Foto: Divulgação/Mattel

A atriz vencedora do Oscar por sua atuação em “O Lado bom da vida”, Jennifer Lawrence já foi transformada em uma Barbie. Por conta de seu primeiro papel de maior sucesso, na série de filmes “Jogos Vorazes”, a personagem Katniss e outros personagens da trilogia de filmes baseada nos livros de Suzanne Collins ganharam bonecas Barbie.

Iza

Temos brasileiras virando Barbie também. Em 2021, Iza foi homenageada pela Mattel e ganhou uma Barbie só dela. A boneca de Iza fez parte do projeto “Mulheres Inspiradoras”, e, além dela a surfista Maya Gabeira e a biomédica Jaqueline Goes também foram transformadas em Barbie.

“Eu sempre quis ter uma Barbie parecida comigo. Fiquei muito feliz com esse presente, pois significa muito para mim”, comentou a cantora e atual jurada do The Voice em uma entrevista para a Vogue Brasil na época.

Kate Middleton

Foto: Divulgação/Mattel

A atual Princesa de Gales Kate Middleton e seu marido, o Príncipe William também já foram agraciados com bonecos com suas faces. Os bonecos em questão foram para uma edição de colecionadores da Barbie e usavam os looks clássicos de William e Kate em seu casamento que aconteceu em 2011.

Margot Robbie

E é claro que Margot Robbie não poderia ficar de fora! A estrela que dará vida à boneca Barbie ganhou diversas bonecas com seus looks usados no novo filme. Mas não foi apenas da estrela de “O Lobo de Wall Street” e “Aves de Rapina” que foi transformada em boneca, Ryan Gosling que interpreta o boneco Ken no filme e a atriz Issa Rae que faz a prefeita da “Barbielândia” também foram transformados em bonecos da Mattel.