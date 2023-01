De decote, mãe de Ludmilla faz rara aparição com o marido, ex-segurança da cantora

Discreta em sua vida pessoal, Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, foi fotografada em clima de romance com o marido

Silvana Oliveira (46) tem motivos de sobra para comemorar! Além do sucesso da filha com seu último projeto Numanice 2, a mãe de Ludmilla (27) está casadíssima com Renato Araújo, ex-segurança da cantora. Em um clique raro, Silvana, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, é vista abraçada ao marido, exibindo as curvas em um vestido decotado.

O clique foi tirado em um ensaio de carnaval, na quadra da Beija-Flor, em Nilópolis, e mostra Silvana transparecendo felicidade e descontração. O casal oficializou o matrimônio em 2021, em uma cerimônia à beira da praia no Caribe, que pegou os fãs de surpresa e desde então, fazem raras aparições em clima de romance.

Silvana Oliveira e Renato Araújo - Foto: Webert Belicio/ Agnews

Silvana, inclusive, já chegou a virar meme por “esconder” o marido em um vídeo. Na ocasião, a mãe da funkeira brincou com a situação: “Dei muita risada! Queria saber quem tem essa criatividade porque eu queria dar um beijo. Morri de rir! Um vídeo antigo. Como eles pegaram isso? Nem eu percebi que o bofe estava se escondendo. Parece que ele estava fugindo”, declarou.

Mas Silvana também foi sincera e revelou que durante um tempo, preferiu esconder o relacionamento dos fãs: “Realmente escondi por uns dois meses. Imagina eu toda grandona e ele também tendo que nos escondermos. Na época, ele tinha um fusquinha amarelo. Não tinha como não ver a gente. Ele falava ‘vai na frente que depois eu vou”, contou.

Mãe de Ludmilla exibe corpão ao posar só de biquíni

O vestido decotado não foi o único look que chamou a atenção dos fãs de Silvana Oliveira. A mãe de Ludmilla causou alvoroço nas redes sociais ao exibir a boa forma em uma foto de biquíni azul: “A gratidão traz tanta coisa boa que nem sobra espaço para nada de ruim”, poetizou na legenda.

A morena angariou elogios dos fãs: “Deusa que fala” e “Gata”, foram alguns dos comentários. Até a nora de Silva, Brunna Gonçalves (31), fez questão de deixar um recado para a sogrinha: “ Lindaaa”, comentou a esposa da funkeira Ludmilla.