De biquíni, Jade Picon curte dia ensolarado na piscina: "Antes de ir gravar!"

A ex-BBB e influenciadora Jade Picon (21), arrancou elogios dos internautas na tarde desta quarta-feira,14. Isso porque a protagonista de Travessia, aproveitou o descanso das gravações e o dia ensolarado para dar um rápido mergulho na piscina de sua mansão, no Rio de Janeiro.

No feed de suas redes socias, Jade publicou o registro do momento e escreveu na legenda. "registro de um mergulho rápido antes de ir gravar", disse ela.

Admirados com tanta beleza os fãs de Jade reagiram através dos comentários e rasgram elogios para a bela. "Princesa!", "Que sol gostosoooo", "Maravilhoaaaa!", "Lindaaa", "maravilhosa!!!! a beleza natural da gata", disseram eles.

VEJA A FOTO DE JADE PICON NA MANSÃO DE SUA CASA:

Jade Picon cai no choro durante sessão de terapia

Jade Picon, resolveu desabafar e abriu o coração nos Stories de seu Instagram ao dar detalhes sobre suas sessões de terapia.

”Nossa, gente! E termina a noite chorando. Terapia, foi! Caramba, que doido né? De um tempo pra cá eu tenho me interessado por lembrar da minha infância e de coisas que eu passei, que eu vivi e que possam ter algum nexo com as coisas da minha vida de hoje”, iniciou a famosa.

Na sequência, ela contou. ”Algumas características minhas e é muito doido, né? Você dar esse mergulho no seu passado. Vocês podem ver que é bem intenso também” . Na legenda, ela escreveu: ”Terapia teve chororô hoje”.