De biquíni, Bárbara Labres aproveita dia de calor para treinar e renovar bronzeado

DJ Bárbara Labres vai para as areias do Rio de Janeiro para renovar bronzeado em dia de muito sol

Nesta quarta-feira, 8, a DJ Bárbara Labres (26) decidiu aproveitar as areias cariocas para curtir o dia de muito sol que fez na cidade do Rio de Janeiro. Adaptada do futevôlei, a artista treinou e renovou seu bronzeado no calorzão da praia da Barra da Tijuca.

Vizinha de Aline Campos, Bárbara curtiu o solzão que fez para renovar o bronzeado com um biquíni azul, que deixou seu corpão escultural para jogo. Além disso, a peça deixou exposta grande parte de suas tatuagens espalhadas por suas belíssimas curvas.

Bárbara Labres na praia - Foto: AgNews / Dilson Silva e Fabrico Pioyani

De biquínis mínimos, Aline Campos e Bárbara Labres renovam o bronze juntas

No mês de fevereiro, a DJ Bárbara Labres acompanhou sua vizinha, a modelo Aline Campos na praia enquanto se preparavam para curtir o Carnaval do Rio de Janeiro. Renovando os bronzeados, as duas escandalizaram com biquínis mínimos e bem fininhos, colocando as curvas esculturais para jogo. Através de seus stories, Aline postou um vídeo em que usa um biquíni colorido tomara que caia, acompanhada de Bárbara, que apostou num modelo fininho em preto e branco e escondeu apenas o essencial. Na legenda, a modelo escreveu: "Minha vizinha parceira Bárbara Labres”, enquanto fazia biquinho e dava uma piscadinha para a câmera.

