De barriga de fora, Mel Maia curte passeio após fim da novela

Após fim das gravações de 'Vai Na Fé', Mel Maia curte passeio com a amiga e chama a atenção com look de barriga de fora

A atriz Mel Maia mostrou todo seu estilo em um passeio no shopping nesta terça-feira, 01. Ao lado de uma amiga, a famosa foi flagrada passeando sem preocupação. Afinal, as gravações de Vai Na Fé, novela das sete, acabaram.

Usando uma calça preta larga, manga comprida e uma camiseta branca dobrada, a artista deixou à mostra sua barriga sarada enquanto transitava pelo lugar. Muito simpática, ela acenou ao ver que estava sendo fotografada.

É bom lembrar que nos últimos dias, Mel Maia viajou para Paris, na França. Por lá, a famosa gastou bastante ao comprar bolsas de grife e outros itens caríssimos. A atriz comprou uma mini bolsa da grife Diesel, avaliada em R$ 3 mil. A estrela também comprou uma bolsa branca da grife Miu Miu, que custa cerca de R$ 5,700. Veja mais aqui.

Mel Maia passeia no shopping; veja:

Fotos: Edson Douglas/ AgNews

Desabafo de Mel Maia

Recentemente, Mel Maia fez um desabafo sobre os fãs que ficam na porta da Globo esperando para falar com os artistas. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada para o trabalho e não conseguiu parar para atender os fãs. Então, um fã fez um comentário maldoso e ela perdeu a paciência.

"Cheguei aqui em casa, tô jantando, cheguei da gravação. E eu tô fazendo esses stories aqui, especialmente pra galera que fica na porta da Globo, uma galera que eu já conheço há um tempo, sempre que eu tô com tempo, eu paro, tiro foto, faço vídeo, mas hoje aconteceu uma coisa que não foi muito agradável. Hoje tinha muita gente, mais do que o normal, tinha acho que umas 20 pessoas, ou não sei, 15, tinha muita gente. Eu tava no laço, é meu emprego, eu não posso chegar atrasada, então se eu chego no laço, eu tenho que correr", disse ela.

E completou: "Eu cheguei e falei 'gente, desculpa, hoje não dá, preciso trabalhar, tô ocupada, tô atrasada'. Fui entrando e só ouvi um 'ridícula'. Aí eu sai e falei 'quem falou?', aí ninguém respondeu. 'Quem falou?', queria falar com a menina".

Então, ela desabafou sobre o que achou do ocorrido. "Por que eu sou ridícula? Se eu tô aqui na porta e tô entrando no meu emprego, atrasada, tô alí fazendo minha obrigação do dia e sou chamada de ridícula porque eu não pude parar num momento pra atender, sendo que eu sou sempre muito simpática com todo mundo, sempre tiro foto quando posso, faço vídeo", afirmou.

Por fim, a atriz concluiu o seu desabafo. "Então assim, vocês que ficam aí na porta, vocês precisam entender que nem sempre a gente vai poder atender vocês, porque é nosso emprego, vocês estão na porta do nosso emprego! A gente tem uma meta ali pra cumprir no dia, a gente tem horário pra chegar, a gente tem a vida corrida, então às vezes a gente chega atrasada", contou.