Daniella Lemos confirma terceira temporada de Dê o Seu All In

Programa visa dar destaque a pessoas que buscam mudar o rumo de suas vidas

A empresária Daniella Lemos está indo para a terceira temporada do programa Dê o Seu All In, que tem chamado a atenção de diversas celebridades, principalmente pela ideia de trazer uma mistura treinamento, entretenimento e entrevistas.

Os convidados de cada edição são nomes que se destacam através de apostas feitas ao longo da vida, superando adversidades. Dessa forma, a atração fala sobre inspiração, ao mesmo tempo em que a plateia interage com a apresentadora, expondo seus anseios e desejos, fazendo da dinâmica uma proposta de transformação.

“Estamos crescendo e sendo vistos pelo mercado, dando voz aos artistas e players de diversos nicho. A missão de propagar o All In está expandindo com bastante velocidade e acredito que estamos fazendo bem o nosso papel de despertar a consciência de que tudo é possível para quem se coloca na arena”, afirma Daniella.

Daniella Lemos

