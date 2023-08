Dan Valbusa dá detalhes sobre o tratamento contra o câncer e relata efeitos colaterais

O guitarrista Dan Valbusa, da banda Cine, está em tratamento após descobrir um câncer de tireoide

Dan Valbusa, da Banda Cine, abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 2, e respondeu algumas curiosidades de seus seguidores. O guitarrista está internado em um hospital para realizar o tratamento contra um câncer de tireoide, e como já era esperado, os fãs quiseram saber mais detalhes sobre a descoberta da doença e também sobre o tratamento com iodo radioativo.

"Você teve algum sintoma antes de descobrir o câncer?", quis saber um internauta. "Nenhum sintoma! Descobri o nódulo num exame de chek-up geral! Por isso sempre que puderem fiquem atentos nos exames aí, galera", explicou ele, deixando um conselho.

Outro seguidor quis saber o motivo de Dan estar isolado durante o tratamento. "Por que precisou desse 'lockdown' no quarto?". O músico contou que é devido ao tratamento que está sendo realizado. "Eu tô fazendo o tratamento da iodoterapia que é o pós-cirúrgico e consiste em ingerir esse material radiativo. Saindo do hospital ainda tenho que ficar uns dias isolado em casa pra radiação baixar."

Por fim, ele respondeu se está sentindo algum efeito colateral. "Hoje deu uma complicada na parte gástrica, uma queimação forte. Tive que tomar uns remédios um pouco mais forte. Mas no geral tá indo tudo bem", afirmou.

Confira:



Reprodução/Instagram

Internação para o tratamento do câncer

No começo da semana, Dan usou o seu perfil no Instagram para contar que estava internado para realizar o tratamento contra o câncer de tireoide. Ele postou alguns cliques no hospital e mostrou detalhes do quarto, um jornal, um tablet em que assistiu alguns vídeo para se distrair e também notícias sobre o São Paulo FC, seu time do coração.

Já na legenda, Dan contou que estava isolado para realizar seu tratamento com iodo radioativo. "Registro do dia (hoje) que eu virei um x-men radioativo! Haha internado e isolado no hospital essa semana pro tratamento com iodo radioativo!", escreveu ele, que revelou que estava com câncer no começo de maio.