Dalton Vigh e Camila Czerkes: casal teve gêmeos que serão criados em guarda compartilhada

Após a separação, Dalton Vigh e Camila Czerkes vão dividir a criação dos filhos; veja como eles estão

O fim do casamento do ator Dalton Vigh anunciado publicamente pegou os seguidores de surpresa nesta terça-feira, 26. É que ele colocou um ponto final na relação de mais de uma década com a também atriz Camila Czerkes.

A decisão foi anunciada em uma nota sem muitos detalhes. "Dalton Vigh anuncia o fim de seu casamento de dez anos. O ator terá a guarda dos gêmeos Arthur e David compartilhada com a ex-esposa, Camila Czerkes", disse o curto comunicado enviado à imprensa.

Quem é Camila Czerkes?

Camila Czerkes é atriz e atuou em várias produções para o teatro. Os dois se conheceram em 2009 e ficaram noivos dois anos depois, em 2012. Na época, eles anunciaram que o casamento seria discreto e ecumênico, já que os dois tem religiões diferentes.

“A gente se conheceu em São Paulo, foi o primeiro trabalho dela como atriz. A gente foi se conhecendo e começamos a namorar. O jeito dela e o senso de humor me chamou a atenção”, declarou ela na época revelando que eles se apaixonaram imediatamente.

Quem são os filhos de Dalton Vigh?

Em 2016, o casal foi abençoado com a chegada dos gêmeos Arthur e Davi. Na época, ele conversou com CARAS e contou detalhes da mudança causada pela chegada do herdeiro. Até hoje, o ator publica pouquíssimas imagens dos pequenos, que são criados longe da fama.