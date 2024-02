Dado Dolabella rebate polêmicas: ‘Fui absolvido com provas’

Após ver o seu passado voltar à tona por causa da presença de Wanessa Camargo no BBB 24, Dado Dolabella dá sua opinião sobre a repercussão

O ator Dado Dolabella se pronunciou sobre as polêmicas que envolvem o seu passado e que voltaram à tona nos últimos tempos. Desde que a namorada, a cantora Wanessa Camargo, entrou no BBB 24, ele também se tornou manchete na internet quando os internautas recuperaram momentos de seu passado.

Agora, o artista rebateu essa repercussão e afirmou que busca se defender juridicamente contra as polêmicas. "Uma pena que só busquem as coisas do passado, coisas que aconteceram há quase duas décadas e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes. Estou em paz porque, no que estavam afirmando ser verdade, fui absolvido com provas de que nada é o que a internet diz (refere-se ao processo movido por Luana Piovani). Não há nenhuma condenação nem as piadas que vemos por aí", disse ele ao Jornal O Globo.

E completou: "Só me movimento agora me defendendo juridicamente sobre esses casos trazidos de forma errônea e que estão encerrados. Porque a internet e a mídia precisam de conteúdos para atacar os participantes do reality. Acho isso um comportamento doentio das pessoas, principalmente porque me movimento por amor e paz há muitos anos. São assuntos ultrapassados de gente oportunista que não tem mais relevância de mercado e que fica caçando likes para ter seu momento de fama. Uma pena".

Dado Dolabella fala do vício de Wanessa

O ator Dado Dolabella surpreendeu ao fazer um comentário sobre um vício da namorada, a cantora Wanessa Camargo, no BBB 24, da Globo. Isso porque a artista voltou a fumar cigarros dentro do reality show e ele comentou sobre como se sente ao vê-la com o item na mão.

“Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape”, disse ele, citando o cigarro eletrônico.

Então, ele também comentou que ela queria largar o vício de vez antes de ser confinada. "Acredito que assim como as carnes (o segundo maior vício do homem depois do sexo), o mal não tem que ser substituído, mas sim eliminado. E ela estava nessa luta de parar com o vape também. Sinceramente, não sei o que é pior: cigarro eletrônico ou convenciona, pois o vape, como não empapuça, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade muito maior de nicotina, substância que gera o vício, tornando a dependência química muito maior e a luta ainda mais difícil", disse ele.

Por fim, Dado falou de sua própria experiência. "Piorando a situação, (ela está sob) a pressão de um reality. Eu, graças a Deus, consegui me liberar de todos os vícios. Fumados ou ingeridos. Nem álcool eu bebo mais. E, assim como eu consegui, acredito muito na evolução das pessoas. Portando, menos julgamentos e mais compaixão", afirmou.