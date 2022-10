Coroada rainha de bateria, Mileide Mihaile revela como concilia trabalhos com maternidade: ''É por ele''

Em exclusiva, Mileide Mihaile falou sobre sua coroação em escola e revelou que o filho foi grande responsável para aceitar convite de 'A Fazenda'

A influenciadora Mileide Mihaile (33) foi coroada no último sábado, 15, como Rainha de Bateria da Independente Tricolor, em São Paulo. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a ex-A Fazenda contou como surgiu o convite e como faz para conciliar tantos trabalho diversos com sua vida pessoal, principalmente a maternidade.

Dona de um corpaço escultural, a musa comentou que ainda não mudou nada em sua rotina por conta do Carnaval. Adepta a um rotina saudável, ela continua com seus treinos e dietas equilibradas. Um ponto positivo para desfilar é seu conhecimento na dança.

"Tenho uma carreira como bailarina então para mim isso já é normal. Chegando mais perto do carnaval eu intensifico mais os treinos e corto doces, para poder ganhar o máximo de resistência possível para aguentar o pique", revelou um de seus truques para o momento.

Honrada por ter sido coroada pela escola paulista, Mileide Mihaile contou como surgiu o convite para desfilar. "Nunca desfilei no carnaval de São Paulo então não imaginava que chegaria um convite logo como rainha. Fico muito feliz que tenha fechado essa união com a Independente. Eu me sinto um pouco ansiosa mas ao mesmo tempo pronta. Eu sei que não seria escolhida para um cargo tão nobre se não tivesse uma força dentro de mim capaz de cumprir com as altas expectativas de todos", declarou.

Mileide Mihaile revela reação de Yhudy Lima quando recebeu convite para A Fazenda 13

Em 2021, Mileide Mihaile integrou o elenco de A Fazenda 13. Mãe do adolescente, Yhudy Lima, de 11 anos, ela revelou qual foi a reação do garoto ao saber que ela ingressaria em um reality.

"Meu filho foi o grande responsável de eu ter aceitado ir para o reality. Eu já havia recusado alguns convites e quando o do ano passado chegou, ele que me deu apoio para eu ir. Ele já estava mais velho então me deu essa confiança", falou.

A influenciadora também contou se fez amigos na fazenda. "Sobre amizades, tenho sim. Não consigo estar sempre junto presencialmente, mas quando encontro algum deles em um evento eu faço questão de falar, cumprimentar e relembrar as loucuras que passamos juntos", disse.

Mileide Mihaile mãe

Ainda falando de seu filho, Mileide Mihaile contou como está sendo a fase de adolescência de Yhudy Lima. "É uma fase diferente. Ele já está bem mocinho. Tem seus próprios amigos, compromissos, vontades... como qualquer pessoa nessa idade. Eu ainda estou me acostumando com a nova realidade mas é bem bacana ter essa amizade com meu filho", comentou.

Por fim, a influenciadora falou como consegue conciliar todos os trabalhos com a maternidade. "Eu me esforço ao máximo para não deixar que o meu trabalho interfira na minha vida pessoal. Eu tenho um filho e é por ele que eu trabalho. Por ele que sigo meus sonhos e objetivos, ser rainha de bateria de São Paulo é um ótimo exemplo. Então, eu enquadro minha agenda de uma forma que dê para fazer tudo. Já teve fases onde eu colocava ele para dormir, ia para algum evento profissional e voltava antes dele acordar pois fazia questão de estar lá, com ele. No fim, é gratificante. Faz valer a pena", declarou.

