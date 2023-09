Como Andressa Suita ficou famosa? Esposa de Gusttavo Lima participou de reality; saiba qual

Andressa Suita virou assunto após expor situação invasiva envolvendo os filhos e amiga

A modelo Andressa Suita (35) costuma chamar atenção e, nesta quarta-feira, 27, se tornou assunto ao revelar que passou por uma situação desconfortável envolvendo uma amiga e seus filhos, fruto do relacionamento com Gusttavo Lima (34). Hoje, a influenciadora tem mais de 15 milhões de seguidores, porém, sua fama começou anos antes, quando ela participou de um reality.

Andressa Suita fez parte da 2ª edição do reality A Fazenda, na Record . Na época, ela usava o nome Andressa Oliveira e foi a quarta peoa a ser eliminada do programa rural, com 45% dos votos. A temporada contou com nomes como Andriana Bombom, Fernando Scherer, Sheila Mello e Karina Bacchi, que foi a grande campeã daquele ano.

Antes disso, a esposa do cantor sertanejo já tinha participado de duas novelas. Sua estreia na televisão aconteceu em 2006, com a trama Prova de Amor, também da Record, e dois anos depois, ela esteve no elenco de Beleza Pura, folhetim que foi ao ar na Globo em 2008.

Natural de Quirinópolis, em Goiás, Andressa Suita começou a carreira de modelo ainda na infância, apenas com 7 anos, quando ganhou o Miss Goiás Juvenil. Anos depois, aos 14, a influenciadora digital venceu a competição Miss Brasil Juvenil.

Ela e Gusttavo Lima se conheceram em 2012, após Suita ser apresentada ao cantor por um empresário. Os dois se tornaram amigos e em 2013 assumiram o romance. A relação evoluiu até 2015, quando os dois —que estavam noivos— passaram dois meses separados. No mesmo ano, eles se reconciliaram e se casaram no civil, apenas com a presença dos familiares.

Em outubro de 2016, eles fizeram uma cerimônia religiosa na presença de amigos e família. No ano seguinte, em junho de 2017, nasceu Gabriel, o primeiro filho do casal. Em julho de 2018, nasceu Samuel. Andressa Suita e Gusttavo Lima anunciaram a separação em outubro de 2020, porém, em 2021 retomaram o casamento e seguem juntos até hoje.

