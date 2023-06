Antes de calça diferentona, Andressa Suita já surpreendeu com vestido de R$ 16 mil; relembre

Andressa Suita causou polêmica ao surgir com calça para mostrar o look do dia

A influenciadora Andressa Suita virou assunto nas redes sociais nesta semana. A esposa de Gusttavo Lima apareceu com uma calça diferentona em seu perfil do Instagram erecebeu comentários negativos pela peça de roupa. Porém, essa não é a primeira vez que ela chamou atenção ao aparecer com um look na web.

Em meados de março, Andressa Suita acompanhou a Semana de Moda em Paris . Ela vestiu diversos looks durante a temporada na capital parisiense, porém, um vestido em especial chamou atenção dos internautas. A peça da grife Loewe está à venda no site oficial da marca por US$ 3.400, o que equivale a cerca de R$ 16,3 mil.

Na época, internautas compararam o vestido com um jornal e até mesmo um coador de café. "Me lembrou o coador de café aqui de casa ao contrário", escreveu uma seguidora. "Nunca vou entender essa moda desse povo chique. Entre esse vestido e meu jeans desbotado, fico com jeans", disse outra. "Pronto, saiu enrolada num jornal", escreveu ainda um terceiro.

Além do vestido, ela usou sandálias que também chamaram atenção. O modelo prateado contava com um grande laço no tornozelo. Por fim, ela escolheu uma bolsa no modelo Kelly Bag, um clássico da grife Hermès. A peça é uma das mais exclusivas, e quem tem interesse em comprá-la precisa entrar em uma fila de espera. Os modelos podem chegar a custar mais de R$ 100 mil.

ENTENDA A POLÊMICA DA CALÇA DE ANDRESSA SUITA

Andressa Suita recebeu diversos comentários negativos após decidir apostar em uma tendência que segue em alta desde os anos 2000: a calça cargo. Com um corte bem larguinho e com muito volume, a peça saiu direto das passarelas para o corpo da influenciadora --algo que acabou não agradando alguns fãs.

"A modelo é linda, mas o look está horrível, parece uniforme de firma", detonou um. "Vai nós, pobres, usar uma roupa dessas", ironizou outra fã. "Roupa ridícula e o óculos, pior", disse outra sem sacar as referências. "Quem é rico pode vestir a roupa do botijão que o povo acha lindo", disse outro também incomodado com a produção.