Como Ana Castela conheceu Gustavo Mioto? Romance tem atraído torcida de fãs

Ana Castela e Gustavo Mioto estão causando emoções a cada momento que aparecem juntinhos na web

O namoro entre Gustavo Mioto (26) e Ana Castela (19) tem encantado muitos fãs e atraído uma verdadeira torcida para o casal dar certo. Oficialmente juntos desde o início do mês, os dois têm sido vistos trocando declarações e protagonizando momentos fofíssimos.

Neste domingo (25), os dois viraram notícia após Gustavo ser flagrado dando um presente carinhoso para a amada. Nos bastidores de um evento o qual a sertaneja era atração especial, ele aproveitou o tempo livre para dar um buquê de doces para a boiadeira.

"Já que você não gosta de flores, mandei fazer uma de FINI", disse Mioto. "Sabia!", disse a dona do hit Pipoco, enquanto os amigos se derretiam com a interação dos pombinhos.

MAS, AFINAL, COMO ANA CASTELA E GUSTAVO MIOTO SE CONHECERAM?

Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o relacionamento no dia 12 de junho, em meio às celebrações do Dia dos Namorados. O romance entre eles já estava sendo cogitado por fãs, desde que os dois passaram a ser vistos diversas vezes juntinhos.

Eles se conheceram em outubro de 2022, durante a gravação do programa TVZ, no Multishow. Em recente entrevista no PocCast, Ana confessou que deu diversas cantadas ao vivo e acabou chamando atenção do artista. "Eu dei em cima dele o programa inteiro, aí depois ele deu em cima de mim e eu falei: F*deu".

Segundo Gustavo, as cantadas de Ana foram bem sugestivas e, por conta disso, ele decidiu investir na morena após o fim da gravação. "No programa, eu percebi algumas brincadeiras diferentes. Uma possibilidade. Depois, mandei mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela ao meu lado", disse ele, em conversa com Leo Dias.

Mas apesar de assumirem, Gustavo e Ana, que passaram um bom tempo vivendo um affair em segredo e não tinham pretensões de assumir tão cedo. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora confessou que eles estavam apenas curtindo tudo sem rótulos: "A gente está ficando igual ficantes mesmo. Já passamos da fase inicial, mas não tem um rótulo ainda".

"A gente não posta muita coisa, não fala muita coisa, porque eu sou nova na internet. É claro que, se a gente ficar junto mesmo, a gente vai postar para o pessoal saber. Mas, na minha cabeça, casal que posta muito tem mais chance de ter pessoas invejosas em volta", disse.